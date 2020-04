Κόσμος

Κορονοϊός: Απόδημοι Έλληνες μιλούν στον ΑΝΤ1 για την “νέα πραγματικότητα” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, οι συμπρατριώτες μας περιγράφουν την καινούρια “καθημερινότητα” στις χώρες, όπου ζουν.​