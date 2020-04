Κόσμος

Ερντογάν για κορονοϊό: είμαστε καλύτερα από την Ευρώπη

Με ύφος «χιλίων καρδιναλίων» ο Τούρκος Πρόεδρος, υποστήριξε ότι η χώρα του προσφέρει βοήθεια σε φίλους όταν ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε απόγνωση.

Σε νέο διάγγελμα προς το έθνος μετά από κυβερνητική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στην πορεία της επιδημίας στην Τουρκία.

Είπε ότι «αν και ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ που έχουν γίνει έχει φθάσει σχεδόν στο 1 εκατομμύριο, ο αριθμός των νέων ασθενών και των νεκρών από κορονοϊό μειώνεται καθημερινά. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή, ο αριθμός των αποθεραπευθέντων ασθενών υπερβαίνει τον αριθμό των νέων ασθενών».

«Η Τουρκία είναι στην καλύτερη θέση σε όλη την Ευρώπη από την άποψη της θνησιμότητας», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε το τουρκικό σύστημα υγείας το οποίο όπως υποστήριξε μπορεί να διαχειριστεί "πολύ εύκολα" την επιδημία του κορονοϊού.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην επιχείρηση επαναπατρισμού τούρκων πολιτών από το εξωτερικό. "Φέραμε πίσω 40.000 αδελφούς και αδελφές μας από όλο τον κόσμο," είπε προσθέτοντας ότι οι επαναπατρισθέντες τίθενται σε καραντίνα και αφού διαπιστωθεί ότι είναι καλά στην υγεία τους μεταφέρονται στο σπίτι τους. Πρόσθεσε ότι άλλοι 25.000 αναμένονται να μεταφερθούν στην Τουρκία από συνολικά 59 χώρες.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην περίπτωση του τούρκου Εμρουλάχ Γκιουλουσκέν ο οποίος αν και ασθενής από τον ιό δεν έγινε δεκτός για θεραπεία σε νοσοκομείο της Σουηδίας, όπου ζούσε, ώσπου μεταφέρθηκε στην Τουρκία με ειδικό νοσηλευτικό αεροσκάφος που έστειλε η Άγκυρα.

Έκανε λόγο για επάρκεια σε ιατρικό υλικό, προστατευτικό ρουχισμό, μάσκες, φάρμακα, αντισηπτικά αλλά και τρόφιμα. «Φτάσαμε στο σημείο να προσφέρουμε βοήθεια στους φίλους μας, όταν και πιο ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε απελπισία. Προσφέρουμε βοήθεια σε 55 χώρες και στέλνουμε ιατρικό υλικό από τα Βαλκάνια ως την Αφρική», είπε.

Σχετικά με τις αποφάσεις για τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι το προσεχές τριήμερο που περιλαμβάνει την 1η Μαΐου και το Σαββατοκύριακο (1,2,3 Μαΐου) θα ισχύσει και πάλι απαγόρευση κυκλοφορίας. Μόνο τα σουπερμάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι. Επίσης θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας τα σαββατοκύριακα έως το τέλος του μήνα με τη λήξη του Μπαϊραμιού.

Δεν αναφέρθηκε σε επί μέρους χαλάρωση των μέτρων και αυτό αναμένεται να γίνει αργότερα σήμερα από τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι.