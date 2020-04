Οικονομία

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα για τους μη μισθωτούς

Ποιες δυνατότητες παρέχονται ψηφιακά, σε 1,5 εκατομμύρια επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Ηλεκτρονικές έγιναν μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού e- ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες της χώρας.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής 6 συναλλαγές:

Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας



«Μαζί με τον Διοικητή και τα στελέχη του e- ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ ψηφιοποιούμε μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας με σημαντικότερη την ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους της χώρας. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, αποτελούσε ένα πάγιο και διαρκές αίτημα των επιστημονικών φορέων της χώρας μας. Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα, κανένας δεν θα χρειάζεται να πάει αυτοπρόσωπα σε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ και να περιμένει σε ουρές για το αποδεικτικό της ασφαλιστικής του ενημερότητας. Θα μπορεί να το έχει στο γραφείο του ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Εργασάις, Γιάννης Βρούτσης.