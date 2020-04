Κοινωνία

Πρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία των δικαστηρίων ζητούν οι εισαγγελείς

Επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, απέστειλε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/ 25-4-2020), στον οποίο προβλέπεται ο περιορισμός του διαστήματος των δικαστικών διακοπών από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου και της ΚΥΑ (με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 26-4-2020, ΦΕΚ B 1588/2020) στην οποία ορίζονται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων και δη:

α) χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, συνηγόρους και διαδίκους,

β) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους,

γ) τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου,

δ) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Προκειμένου να γίνει ομαλά η επικείμενη επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, χωρίς τον κίνδυνο διασποράς μολύνσεων, λόγω του συνωστισμού που αναπόφευκτα υπάρχει στους δικαστικούς χώρους εργασίας, οι εισαγγελείς θέτουν ως προτεραιότητα «ζωτικής σημασίας» για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας τη λήψη αναγκαίων μέτρων που εξυπηρετούν τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής, και συγκεκριμένα:

α) την τοποθέτηση διάφανων διαχωριστικών στις δικαστικές αίθουσες (τόσο στις έδρες, όσο και στα έδρανα των συνηγόρων) και στις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (που έρχονται σε επαφή με κοινό) όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας,

β) την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών αντισηπτικών υγρών και μασκών προς διανομή στο απασχολούμενο στις δικαστικές υπηρεσίες προσωπικό, στους εισερχόμενους πολίτες, αλλά και την τακτική απολύμανση όλων των χώρων,

γ) τη λήψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας η οποία να τείνει στην αποσυμφόρηση των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων από ήσσονος απαξίας υποθέσεις, αλλά και στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, καθόσον με τις συσσωρευμένες προς εκδίκαση υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια και τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές «είναι αδύνατο να τηρηθούν ούτε κατ’ επίφαση οι συστάσεις περί απαγόρευσης συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες».

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει την επιφύλαξή της κατά πόσο η μείωση του χρόνου των «δικαστικών διακοπών» θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Όπως σημειώνει, τα επιχειρήματά της αυτά ενισχύει ακόμα και σήμερα η επισκόπηση των στατιστικών των Εισαγγελιών της χώρας, που «αποδεικνύουν ότι, σε καιρό πανδημίας, οι Έλληνες εισαγγελείς υπερέβαλαν εαυτόν σε υπηρεσιακή απόδοση», κάτι που και ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει αναγνωρίσει.

Οι εισαγγελείς καλούν τον κ. Τσιάρα να λάβει σοβαρά υπόψη τις επισημάνσεις και προτάσεις τους αυτές, ώστε να ληφθούν όλες οι αναγκαίες και άμεσες πρωτοβουλίες, προκειμένου η δικαιοσύνη να επαναλειτουργήσει ποιοτικά και με ομαλότητα, αλλά πρωτίστως με σεβασμό στο υπέρτατο όλων αγαθό της δημόσιας υγείας.