Κορονοϊός: οι πέντε χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

Ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα" έσπασε ο αριθμος των κρουσμάτων. Ραγδαία η άνοδος και των θανάτων στον πλανήτη.

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια είναι πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορoνοϊού ανά την υφήλιο, ενώ οι νεκροί είναι πάνω από 208.000.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του αμερικανικού πανεπιστημίου Johns Hopknis, τα κρούσματα είναι 3.002.303. Στις ΗΠΑ έχουν φθάσει τα 972.969, στην Ισπανία τα 229.422, στην Ιταλία τα 199.414, στη Γαλλία τα 162.220, στη Γερμανία τα 158.142 και στη Βρετανία τα 154.038.

Συνολικά 208.131 είναι από τον περασμένο Δεκέμβριο έως απόψε οι νεκροί από Covid-19: Οι ΗΠΑ μετρούν 55.118 απώλειες, η Ιταλία 26.977, η Ισπανία 23.521, η Γαλλία 22.856 και Βρετανία 20.732 θύματα.

Στις ΗΠΑ, τέλος, σε διαγνωστικό τεστ έχουν υποβληθεί συνολικά 5.434.943 πολίτες.