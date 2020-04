Οικονομία

ΓΣΕΕ: εκδηλώσεις μνήμης για την Πρωτομαγιά

Η Συνομοπονδία εξήγγειλε και 24ώρη απεργία για την Παρασκευή

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ και αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020, "προκειμένου η εργατική τάξη να αποτίσει φόρο τιμής στην ιστορία, τους αγώνες και τους νεκρούς της", όπως αναφέρει σε δήλωση της.

"Καλούμε τις οργανώσεις μέλη μας να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής (κατάθεση στεφάνων σε μνημεία αγωνιστών, κ.λ.π), τηρουμένων αυστηρά και με συνέπεια των μέτρων προστασίας και των αποστάσεων στην κοινωνική ζωή που έχει αποφασίσει η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας", αναφέρει η ΓΣΕΕ.