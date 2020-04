Κόσμος

Κορονοϊός- Γαλλία: Ανησυχία για την σταδιακή άρση των μέτρων

Η άρση ανακοινώνεται το απόγευμα της Τρίτης από τον πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ...

Η Γαλλία ξεπέρασε σήμερα το όριο των 23.000 νεκρών από τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, την παραμονή της παρουσίασης του σχεδίου για την επιστροφή στην κανονικότητα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 11 Μαΐου.

Μετά από αρκετές ημέρες συνεχούς μείωσης των θανάτων, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε αύξηση, με 437 νεκρούς. Από την πανδημία έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 14.497 άνθρωποι σε νοσοκομεία (+295 από χθες) και 8.796 (+142) σε οίκους ευγηρίας και άλλα προνοιακά ιδρύματα. Συνολικά τα θύματα από τις αρχές Μαρτίου έφτασαν τα 23.293.

Αντιθέτως, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική μειώθηκε στους 4.608 (-74).

Αύριο το απόγευμα ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ αναμένεται ότι θα παρουσιάσει στο κοινοβούλιο το σχέδιο άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από τις 17 Μαρτίου. Η γαλλική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επανεκκινήσει την οικονομία, χωρίς ταυτόχρονα να αναζωπυρώσει την επιδημία.

Η κρίση αποτυπώνεται εύγλωττα στα στοιχεία που αφορούν την ανεργία τη Γαλλία τον Μάρτιο, οπότε καταγράφηκε αύξηση ρεκόρ 7,1% (+246.000 άνθρωποι).

Καθώς απομένουν δύο εβδομάδες μέχρι να αρχίσει η διαδικασία επιστρροφής στην κανονική ζωή, πολλά ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί: θα γίνουν υποχρεωτικές οι μάσκες ή όχι; Τι είδους εξετάσεις θα γίνονται και σε ποιους; Θα ξανανοίξουν τα καταστήματα παντού ή ανά περιοχή; Και τι θα γίνει με τις καλοκαιρινές διακοπές;

Το Επιστημονικό Συμβούλιο που συμβουλεύει τη γαλλική κυβέρνηση στις συστάσεις του, το βράδυ του Σαββάτου, έκανε λόγο για «σταδιακή και ελεγχόμενη άρση» της καραντίνας. Πρότεινε επίσης, αντιθέτως με αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση, να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εφόσον επαναλειτουργήσουν τα λύκεια και τα γυμνάσια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει όλοι να φορούν μάσκες.