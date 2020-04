Οικονομία

ΤΕΕ: καταβολή 800 ευρώ σε όλους τους μηχανικούς

Επιστολή του Επιμελητηρίου προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Επικρατείας...

Την άμεση ένταξη όλων των ελεύθερων επαγγελματιών αυταπασχολούμενων κλπ διπλωματούχων μηχανικών, μελών του ΤΕΕ, στην οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, τυχόν ανεργίας, συμμετοχής σε εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση το ΤΕΕ.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Εργασίας και κοινοποιείται στους συναρμόδιους Υπουργούς ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, υποστηρίζει ότι η οικονομική ενίσχυση πρέπει να δοθεί σε όλους τους μηχανικούς, πλην δημοσίων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως αν ο κύριος ΚΑΔ είναι σε οποιαδήποτε λίστα. Για να μπορέσει τόσο το ΥΠΟΙΚ όσο και η ΑΑΔΕ να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, το ΤΕΕ είναι στη διάθεσή τους για να συνδράμει με τα στοιχεία του μητρώου, ώστε να μην υπάρχει καμία τυπική δικαιολογία για τυχόν παράλειψη κάποιων.

Το ΤΕΕ επίσης σχολιάζει το ζήτημα τηλεκατάρτισης επιστημόνων και υπογραμμίζει ότι ως Επινελητήριο μπορεί να συνδράμει σε αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στην επιστολή ζητά:

· Την πλήρη διερεύνηση και ενδελεχή έλεγχο του προγράμματος voucher τηλεκατάρτισης για επιστήμονες, ώστε να υπηρετηθεί η διαφάνεια.

Βασικός στόχος πρέπει να είναι να μην συκοφαντούνται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαδικασίες σε κανέναν τομέα της οικονομίας και της διοίκησης, τις οποίες το ΤΕΕ σταθερά προωθεί, προτείνει και υποστηρίζει.

· Τη συμβολή του ΤΕΕ στον έλεγχο ποιότητας κάθε αντίστοιχου μελλοντικού προγράμματος κατάρτισης μηχανικών.

Το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι στη διάθεσή της ώστε σε επόμενα προγράμματα κατάρτισης που θα αφορούν μηχανικούς να εγκρίνει ή να δίνει τη σύμφωνη γνώμη του ώστε να διασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο και η κατάλληλη ποιότητα για την κατάρτιση των μηχανικών.