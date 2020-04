Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρό σε σπίτι στην Κάντζα

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα.

Η σορός του εντοπίστηικε σε σπίτι στην περιοχή της Κάντζας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν περιπολιτκά της Άμεσης Δράσης. Κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ την υπόθεση ανέλαβαν αξιωματικοί της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 45χρονος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι.