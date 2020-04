Life

“Special Report”: οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τα “ρομπότ από… γκέτο” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες και αποκαλυπτικές έρευνες, κάθε Τρίτη, από την δυνατή ομάδα των reporters του ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σήμερα, Τρίτη, 28 Απριλίου, στις 23:45…

«ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ»

Εν μέσω πανδημίας, το τηλέφωνο στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ δεν σταματά να χτυπά. Το «Special Report» καταγράφει το έργο των διασωστών, οι οποίοι καλούνται με αυτοθυσία να προστρέξουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Η κάμερα της εκπομπής ακολουθεί το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου, κατά τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό, ενώ η Κατερίνα Χαραλαμπάκου μπαίνει στο Συντονιστικό Κέντρο και συνομιλεί με το προσωπικό για το δύσκολο έργο αυτών των ημερών.

«ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟ… ΓΚΕΤΟ»

Μπορεί μία περιοχή που είναι συνδεδεμένη με υψηλή παραβατικότητα και έχει χαρακτηριστεί ως «γκέτο» να γίνει γνωστή για κάτι διαφορετικό;

Η νέα γενιά των Ρομά, στον Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης, έχει βαλθεί να σπάσει τις προκαταλήψεις και να αποδείξει πως μπορεί να διεκδικήσει ισότιμα ένα καλύτερο μέλλον.

Η Φωτεινή Νάσσου κατέγραψε - πριν το ξέσπασμα της πανδημίας - την εντυπωσιακή προσπάθεια των νεαρών να διακριθούν για ένα πανελλήνιο βραβείο.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:45

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr