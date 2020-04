Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου και ο Ερμής που από χθες βρίσκεται στον Ταύρο θα σχηματίσει ένα τετράγωνο με τον Κρόνο που συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου.

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να νιώθεις περιορισμένος και απογοητευμένος, είτε επειδή ο σύντροφος σου δε σου δίνει όση σημασία θα ήθελες, είτε επειδή πιέζεσαι οικονομικά και νιώθεις ότι δεν έχεις επιλογές να ασχοληθείς με κάποια πράγματα που θα σε ευχαριστούσαν. Η σημερινή μέρα έρχεται να σε διδάξει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά και που είναι δωρεάν, όπως και ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να περάσεις καλά και ταυτόχρονα να δώσεις κάποιες ανάσες στον άνθρωπό σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ψυχολογία σου αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο πεδίο για εσένα αυτό το διάστημα. Μπορεί να πνίγεσαι και να νιώθεις ότι υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν μέσα σου να βράζεις, αλλά δεν μπορείς να τα εκφράσεις όπως ακριβώς θα ήθελες για να γίνεις κατανοητός. Αποδέξου ότι μπορεί να μην είναι ακόμα η ώρα κι ότι ίσως εσύ ο ίδιος δεν είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Προσπάθησε όμως να βρεις τρόπους να εκτονώσεις όλη αυτή την ένταση και να περάσεις καλά, γιατί αλλιώς θα μείνει στο σώμα σου και αυτό... δεν το θέλουμε!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν γίνεται να σου χαρίζουν γάιδαρο και εσύ να τον κοιτάς στα δόντια. Που δηλαδή γίνεται, απλά δε θα σε ωφελήσει σε τίποτα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σήμερα δεν έχει νόημα να κολλήσεις στις λεπτομέρειες και να ψάξεις να βρεις που μπορεί να πάσχει μία κατάσταση που κατά τ’ άλλα σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση. Παράλληλα, προσπάθησε να μην δίνεις σημασία σε ότι μπορεί να λέγεται μπροστά ή πίσω από την πλάτη σου από ανθρώπους που μπορεί απλά να σε ζηλεύουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ένα οικονομικό θέμα φαίνεται να σε ταλαιπωρεί αυτές τις μέρες, αφού είτε δημιουργεί περιορισμούς στα σχέδιά σου, είτε επηρεάζει μια φιλική σχέση σου. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα είναι ότι καταλήγεις να νιώθεις ανεπαρκής και αδύναμος να χειριστείς κάποιες καταστάσεις. Δε χρειάζεται όμως να τα παίρνεις τόσο προσωπικά, γιατί το παράλογο θα ήταν να νιώθεις παντοδύναμος. Προσπάθησε μόνο να σκεφτείς ποιες εναλλακτικές έχεις.

ΛΕΩΝ: Σήμερα ίσως καταφέρεις επιτέλους να καταλάβεις ότι η απογοήτευση και το συναίσθημα ανεπάρκειας που μπορεί να σε καταλαμβάνει πολλές φορές οφείλεται στο ότι βάζεις τον πήχυ τόσο ψηλά που αυτό που νιώθεις καταλήγει να είναι η μόνη δυνατή κατάληξη. Από την άλλη, επειδή τί να κάνεις κι εσύ, έτσι γεννήθηκες, αυτές οι ημέρες σου δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτείς τρόπους και να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που θα σου δώσουν την έμπνευση για να βρεις νέες λύσεις. Μόνο που επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι και τόσο ρεαλιστικές δώσε τους λίγο χρόνο πριν τις εφαρμόσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσο μπροστά σου βλέπεις μία πινακίδα που λέει «πρόβλημα» κι εσύ επιλέγεις να πηγαίνεις προς τα εκεί καταλαβαίνεις και προς τα που πάει η ζωή σου ή τουλάχιστον η σημερινή μέρα. Όπως λέγεται συνήθως «η ευτυχία είναι επιλογή» και ακόμα κι αν δεν το δέχεσαι προσπάθησε να κάνεις μία προσπάθεια να δεις κατά πόσο μπορεί να ισχύει. Σκέψου δημιουργικά ή έλα σε επαφή με ανθρώπους που έχετε κοινά ενδιαφέροντα ή κοινό τρόπο σκέψης, γιατί έτσι δε θα νιώθεις ότι είσαι μόνος ή θα δεις αλλιώς το πρόβλημα σου.

ΖΥΓΟΣ: Η αλήθεια να λέγεται, η σημερινή μέρα δεν είναι και τόσο εύκολη. Η διαμάχη σου με κάποιο φίλο ή το αίσθημα ότι στην πραγματικότητα δεν ανήκεις σε μία ομάδα με την οποία μέχρι τώρα ένιωθες να ταυτίζεσαι σε κάνει να νιώθεις μοναξιά. Όμως «το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι» και στην προκειμένη περίπτωση ο καλός Ζυγός ξέρει πολύ καλά πως θα δει αντικειμενικά μια πραγματικότητα που τον πονάει και τι θα κάνει για να ξεπεράσει το δύσκολο συναίσθημα. Χάρισε λοιπόν το χρόνο σου στον εαυτό σου και στη φροντίδα του.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σίγουρα αυτές τις μέρες δε θα σε ωφελήσει σε τίποτα να προσπαθήσεις να βρεις λύσεις σε ζητήματα σχέσεων με τα οποία απέφευγες ως τώρα να ασχοληθείς. Προσπάθησε να επιδείξεις υπομονή και αυτοσυγκράτηση, γιατί στο τέλος μπορεί να προκύψουν ζητήματα τα οποία δεν περιμένεις και που μπορεί εκτός από την καθημερινότητά σου να επηρεάσουν την ψυχολογία ή ακόμα και την υγεία σου. Κάποια άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να επηρεάζουν τα πράγματα με ένα τρόπο που ακόμα κι αν τον καταλαβαίνεις δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Για αρχή καλό θα ήταν να συμφιλιωθείς με αυτή την ιδέα και μετά θα βρεις περισσότερες επιλογές για να το διαχειριστείς.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όσο κι αν προσπαθείς να δείξεις καλή θέληση απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους οι επαφές σου είναι αναπόφευκτες είναι πολύ πιθανό να πέφτεις σε τοίχο και να απογοητεύεσαι επειδή όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν τις προσπάθειές σου, αλλά δε φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν το βήμα που τους αναλογεί. Το καλό όμως είναι ότι υπάρχει διέξοδος και αυτή λέγεται «φίλοι»! Μπορεί να νιώθεις μόνος και να νομίζεις ότι κι αυτοί είναι στον κόσμο τους, όμως στην πραγματικότητα ακόμα και το ελάχιστο που μπορούν να σου δώσουν αυτές τις μέρες για σένα θα αποδειχθεί πολύ.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ψυχολογική πίεση και το βάρος κάποιων ευθυνών φαίνεται να σου βάζουν δύσκολα σήμερα. Μην αφήσεις το άγχος να φουντώσει και να κάνει τα πράγματα να μοιάζουν μεγαλύτερα από όσο είναι. Μπορείς να μοιραστείς τις ανησυχίες σου με ανθρώπους που είναι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή και τους ξέρεις καλά. Από την άλλη μην πιέζεις τις καταστάσεις κυρίως όσον αφορά στα ερωτικά σου, γιατί στην προσπάθειά σου να καλύψεις τις ανάγκες σου παραβλέπεις στους άλλους στοιχεία που θα δημιουργήσουν απροσπέλαστα προβλήματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα ίσως έχει πολλή δουλειά και αρκετές υποχρεώσεις. Και πίστεψέ με, αυτό είναι το καλό σενάριο, αφού το να ασχοληθείς με εκκρεμότητες και με τις απαιτήσεις της δουλειάς σου θα σε προστατεύσει από την απογοήτευση που μπορεί να σου προκαλέσουν άνθρωποι από τους οποίους προσδοκάς περισσότερα απ’ όσα μπορούν να σου δώσουν. Μια αθλητική δραστηριότητα θα σου δώσει την ευκαιρία να αδειάσει το κεφάλι σου και θα σε γλιτώσει από την κυκλοθυμία σου, που στην προκειμένη μπορεί να οφείλεται στο ότι κάποιες συναισθηματικές σου ανάγκες μένουν ακάλυπτες.

ΙΧΘΥΕΣ: Είμαστε στην κατάσταση που είμαστε κι εσύ φαίνεται να νιώθεις άγχος και ενοχές που δεν ασχολείσαι με τη δουλειά και τις υποχρεώσεις της. Πάρτο αλλιώς! Και για να σου φύγουνε οι τύψεις θα σου πω ότι τα άστρα σου δίνουν και τις ευλογίες τους και συγχωροχάρτι για να χαλαρώσεις και να περάσεις όσο καλά θες. Μάλιστα να ξέρεις ότι θα πρέπει να αποφύγεις τις σοβαρές συζητήσεις, κυρίως για επαγγελματικά ζητήματα.

Πηγή: astrologos.gr