Δένδιας: οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν βοηθούν ούτε την ίδια

Ο υπουργός Εξωτερικών καυτηρίασε την τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο.



Το μήνυμα «η Τουρκία να αντιληφθεί στο μέλλον ότι η οδός επίλυσης του όποιου προβλήματος είναι η συζήτηση επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι οι υπερπτήσεις ή η παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» καθώς και να μην επαναλάβει το εγχείρημα να δημιουργήσει μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και την Ευρώπη», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΤΑΡ», ο κ. Δένδιας καυτηρίασε την τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως δεν προσιδιάζει σε ένα σύγχρονο κράτος το οποίο έχει την πρόθεση να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, να σεβαστεί δηλαδή το συνολικό πλαίσιο των αξιών που η ΕΕ προσυπογράφει. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας με υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά, στις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ και στα κυπριακά χωρικά ύδατα, στη λεκτική προκλητικότητα, επισημαίνοντας πως όλα αυτά δεν βοηθούν τη σχέση μας με την Τουρκία ούτε την ίδια την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε πως η Ελλάδα δεν διολισθαίνει επειδή η άλλη πλευρά οξύνει είτε το λεξιλόγιο της είτε τη συμπεριφορά της, καθιστώντας σαφές πως «είμαστε μια χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο και λειτουργεί επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά επίσης προστατεύει και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως έχει υποχρέωση ως ευρωπαϊκή χώρα και χώρα-μέλος του ΟΗΕ». Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ο Ερντογάν μεταφέρει μετανάστες με κορονοϊό στα τουρκικά παράλια με στόχο να περάσουν στην Ελλάδα και έπειτα στην Ευρώπη, ο κ. Δένδιας απάντησε: «Δεν είμαι έτοιμος να πιστέψω ότι η Τουρκία έχει ένα μηχανισμό ο οποίος ξεχωρίζει τους μετανάστες σε αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό και σε αυτούς που δεν έχουν και επιλέγει αυτούς που έχουν προσβληθεί για να τους εξωθήσει στην Ελλάδα. Δεν είμαι έτοιμος να το προσυπογράψω αυτό». Από εκεί και πέρα, σημείωσε, ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις μεταναστών στα τουρκικά παράλια είναι κάτι το γνωστό και προσέθεσε ότι οι προσπάθειες να δημιουργηθούν μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι επίσης γνωστές και τις αντιμετωπίσαμε ως ευρωπαϊκή χώρα με επιτυχία, με σεβασμό στο δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι από αυτό το συμβάν η Τουρκία να έχει αντλήσει τα συμπεράσματα που έπρεπε και δεν θα επαναλάβει το εγχείρημα. Ερωτηθείς για τις συνομιλίες με Ιταλία και Αίγυπτο για τη συγκρότηση ΑΟΖ, ο υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Η χώρα έχει καθυστερήσει να ρυθμίσει αυτά τα θέματα» προσέθεσε και υπογράμμισε πως είναι ο καιρός τώρα να βρούμε λύσεις με τις όμορες χώρες μας, ιδίως με τις όμορες φιλικές χώρες. «Με χώρες με τις οποίες συνομιλούμε ειλικρινά, ελπίζουμε ότι είμαστε κοντά, όμως σε μια διαπραγμάτευση δεν είμαι έτοιμος να σας πω πότε και πώς θα καταλήξει» συμπλήρωσε. Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με την επιστροφή των τριών Ελλήνων ναυτικών μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα, ο κ. Δένδιας την απέδωσε στην παρούσα συγκυρία και στην προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει κλίμα έντασης στη σχέση της με την Ελλάδα, ακόμα και σε ένα θέμα, όπως είπε, που με κανένα τρόπο δεν διατίθεται για εκμετάλλευση από την τουρκική πλευρά. «Εμείς κάναμε αυτό που είχαμε καθήκον να κάνουμε. Ευχαριστήσαμε την Τουρκία για τη βοήθεια που προσέφερε στην ελληνική κυβέρνηση για την επιστροφή των Ελλήνων ναυτικών» ανέφερε και τόνισε «το πώς η Τουρκία προσλαμβάνει τις ευχαριστίες μας, αυτό αφορά την Τουρκία».??