Κοινωνία

Τι αλλάζει στα μαθήματα οδήγησης και τις εξετασεις για δίπλωμα

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στα μαθήματα και τις εξετάσεις οδήγησης. Τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα...

Μέτρα προστασίας και υγιεινής θα λαμβάνονται από δω και στο εξής για τα μαθήματα και τις εξετάσεις οδήγησης, οι οποίες και αναμένεται να ξεκινήσουν, εφόσον βέβαια δοθεί το "πράσινο φως" από τον ΕΟΔΥ, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στα μέτρα προβλέπεται ο αριθμός των υποψηφίων στις αίθουσες να είναι μειωμένος κατά 50%, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα (είτε πρόκειται για μάθημα, είτε για εξέταση) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια και μάσκες.

Τα καθίσματα θα έχουν κενά μεταξύ τους, προκειμένου να διατηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Τόσο στην πρακτική εξέταση, όσο και στα μαθήματα που γίνονται, υποψήφιοι και εκπαιδευτές θα είναι εξοπλισμένοι με τα μέτρα ατομικής υγιεινής (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά), ενώ θα έχουν ανοιχτά παράθυρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Τα παραπάνω μέτρα προστασίας υέθηκαν στην 1η διαδικτυακή συνάντηση-ενημέρωση σχολών οδηγών και εκπαιδευτών που οργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την επόμενη μέρα των εξετάσεων και της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γ. Ζαριφόπουλος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γ. Χατζηθεοδοσίου και εκπαιδευτές, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε αναλάβει ο Α' αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Ν. Γρέτζελος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, όταν αρχίσει η λειτουργία των σχολών οδήγησης, θα λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιούνται εντός των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.) με την φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων, τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας (μάσκα, γάντια, αντισηπτικά, κλπ) και στο 50% της δύναμης της χωρητικότητας του κέντρου, δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάζοντας τα τετραγωνικά που χρειάζεται να έχει το κέντρο ανά εκπαιδευόμενο άτομο.

Οι θεωρητικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες εξετάσεων των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών, με μείωση των εξεταζόμενων στο 50% της χωρητικότητάς τους και με τη χρήση όλων των αναγκαίων μέτρων.

Τα πρακτικά μαθήματα θα γίνονται με τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών οδήγησης με την τήρηση και χρήση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά).

Οι πρακτικές εξετάσεις θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο, τηρώντας και σε αυτές όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Όσον αφορά στις πρακτικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης δικύκλου, δεδομένου ότι αυτές γίνονται σε εξωτερικό χώρο, δεν τίθεται ζήτημα υγειονομικής προστασίας, ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη φάση κατά την οποία ο υποψήφιος ακολουθείται από τον εκπαιδευτή με άλλο όχημα. Ειδικά για τη θεωρητική εκπαίδευση, επί του παρόντος δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνεται εξ αποστάσεως. Ωστόσο εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Στις ανανεώσεις διπλωμάτων, προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί το πρώτο διάστημα λειτουργίας των υπηρεσιών στις κατηγορίες C, D, και CE και στη συνέχεια στις άδειες οδήγησης άνω των 65 ετών.?