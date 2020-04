Κόσμος

Κορονοϊός: σπάνε ρεκόρ οι θάνατοι και τα κρούσματα στις ΗΠΑ

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία στις ΗΠΑ. Νέο 24ωρο με περισσότερους από 1.000 νεκρούς!

Άλλοι 1.303 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός καταγράφηκαν το προηγούμενο εικοσιτετράωρο στις ΗΠΑ, όπου τα κρούσματα μόλυνσης έχουν πλέον φθάσει σχεδόν το ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των 210.000 θανάτων που οφείλονται στην πανδημία του κορονοϊού παγκοσμίως έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ. Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του πλανήτη θρηνεί πλέον 56.144 νεκρούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας), πως η χώρα του δεν θα «ξεχάσει ποτέ» εκείνους που «θυσιάστηκαν» για να προστατεύσουν τον κόσμο εξαιτίας της «ανικανότητας» ή «κάποιου άλλου πράγματος» από πλευράς της Κίνας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να απαιτήσει αποζημιώσεις από το Πεκίνο για το βαρύ πλήγμα που καταφέρνει στην αμερικανική οικονομία η παγκόσμια πανδημία.