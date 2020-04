Κοινωνία

Εκπρόσωπος Τύπου ΙΣΚΕ στον ΑΝΤ1: η Πολιτεία δεν μπορεί να διδάξει την Εκκλησία πώς θα λατρεύεται ο Θεός (βίντεο)

Ο πατήρ Γεώργιος Κωνσταντίνου ζήτησε να ανοίξουν οι ναοί για τους πιστούς και αναφέρθηκε στην πειθαρχία που έδειξε η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Πάσχα.