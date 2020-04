Κόσμος

Κορονοϊός: αποζημίωση μαμούθ από την Κίνα μελετά ο Τραμπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις ευθύνες της Κίνας, το άνοιγμα των σχολείων και την επανεκίννηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, στο ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να απαιτήσει από το Πεκίνο να καταβάλλει δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημιώσεις για τη ζημία που προκαλεί στις ΗΠΑ η πανδημία του κορονοϊού, θυμίζοντας ότι ο SARS-CoV-2 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας.

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την Κίνα», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος, «η ασθένεια θα μπορούσε να είχε σταματήσει στην πηγή της και να μην εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο». «Υπάρχουν πολλοί τρόποι» που η Κίνα μπορεί να «λογοδοτήσει, διεξάγουμε πολύ σοβαρή έρευνα» για το θέμα αυτό, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μια δημοσιογράφος απηύθυνε στον αμερικανό πρόεδρο ερώτηση σχετικά με κύριο άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild στο οποίο διατυπωνόταν η αξίωση το Πεκίνο να καταβάλλει στο Βερολίνο 165 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. «Μιλάμε για πολύ περισσότερα χρήματα», απάντησε ο μεγιστάνας. «Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στο οριστικό ποσό, αλλά είναι πολύ υψηλό», πρόσθεσε. «Δεν υπήρξαν ζημίες μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε όλο τον κόσμο», επέμεινε.

Στις ΗΠΑ καταγράφονται σχεδόν ένα εκατομμύριο κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 56.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, ενώ η οικονομία υφίσταται βαρύ πλήγμα εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν εξαιτίας μιας ανικανότητας, ή πιθανόν κάποιου άλλου πράγματος, ενώ προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον κόσμο», είπε ακόμη ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ κατηγορεί εδώ κι εβδομάδες την κυβέρνηση της Κίνας ότι καθυστέρησε να ειδοποιήσει τον κόσμο για το εύρος και τη σοβαρότητα της COVID-19 και ότι παρουσιάζει στοιχεία πολύ κατώτερα των πραγματικών για τον αριθμό των νεκρών στην επικράτειά της εξαιτίας της πανδημίας.

Η κυβέρνησή του εξάλλου έχει καταστήσει σαφές πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο νέος κορονοϊός να «ξέφυγε» από ατύχημα από εργαστήριο ιολογικής έρευνας στην Ουχάν. Τη 18η Απριλίου ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει την Κίνα ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει «συνέπειες» αν η Ουάσινγκτον συμπεράνει πως ήταν «εσκεμμένα υπεύθυνη» για την πανδημία του κορονοϊού. Το ΥΠΕΞ της Κίνας απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες.

Θέλω να δω τα σχολεία να ανοίγουν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την επιθυμία του να δει «πολλά» σχολεία στις ΗΠΑ να ανοίγουν ξανά ως το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η απόφαση γι’ αυτό επαφίεται στους κυβερνήτες των πολιτειών.

«Νομίζω ότι θα δούμε πολλά σχολεία να ξανανοίγουν, ακόμα κι αν είναι μόνο για μια σύντομη περίοδο, κι αυτό θα είναι καλό», έκρινε. Οι νέοι «μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» ακόμα κι όταν προσβάλλονται από τον κορονοϊό, είπε ακόμη ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος.

Τα περισσότερα σχολεία στις ΗΠΑ έχουν κλείσει εδώ κι εβδομάδες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, κάτι που, όπως και αλλού στον κόσμο, περιπλέκει τη ζωή πολλών γονιών οι οποίοι είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να εργάζονται εξ αποστάσεως στο σπίτι.

Παρά τα μέτρα, η πανδημία εξαπλώθηκε ταχύτατα στις ΗΠΑ: η χώρα θρηνεί 56.000 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν το εκατομμύριο. Ωστόσο, καθώς καταγράφονται ενδείξεις επιβράδυνσής της, ο αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την ανυπομονησία του να ξαναρχίσει η οικονομική δραστηριότητα και παρουσίασε ήδη πριν από περίπου δέκα ημέρες το σχέδιό του για να «ξαναβάλει μπροστά» η χώρα.

Με βάση τη στρατηγική που έχει προτείνει ο Λευκός Οίκος, τα σχολεία θα ανοίξουν σε δεύτερο χρόνο, περίπου 15 ημέρες αφού ξαναρχίσουν οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Ο Τραμπ ωστόσο φάνηκε να ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα αυτό. «Ξέρω ότι ορισμένοι κυβερνήτες δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ξανανοίξουν τις πολιτείες τους, αλλά ίσως να είναι διατεθειμένοι να ξανανοίξουν τα σχολεία τους, είναι επιλογή τους», είπε.

Οι μαθητές σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ήδη επέστρεψαν στις τάξεις τους, για παράδειγμα στη Δανία και στη Νορβηγία, και άλλοι θα τους ακολουθήσουν, όπως αυτοί στη Γαλλία και στην Ολλανδία, από την 11η Μαΐου. Όμως παρά τις προφυλάξεις που ανακοινώνονται και τις διαβεβαιώσεις που δίνονται, γονείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν και το Παρίσι αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει σε εθελοντική βάση.

Εξάλλου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο αναβολής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. «Ουδέποτε σκέφτηκα να αλλάξω την ημερομηνία (...). Γιατί να το έκανα αυτό;» είπε ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος. Προ ημερών, ο Δημοκρατικός αντίπαλος του προέδρου, ο Τζο Μπάιντεν, είχε προβλέψει πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου θα επιδίωκε την αναβολή των εκλογών. «Αυτή είναι απλά προπαγάνδα», αντέτεινε ο Τραμπ.