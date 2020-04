Κόσμος

Χάικο Μάας: Φέτος δεν θα κάνουμε διακοπές έτσι όπως τις ξέραμε

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ άφησε να εννοηθεί ότι το υπουργείο του δεν πρόκειται να άρει σύντομα την ταξιδιωτική οδηγία που τέθηκε σε ισχύ από τον Μάρτιο.

«Φέτος δεν θα μπορέσει κανείς να κάνει διακοπές όπως τις ήξερε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και άφησε να εννοηθεί ότι το υπουργείο του δεν πρόκειται να άρει σύντομα την ταξιδιωτική οδηγία που τέθηκε σε ισχύ από τον Μάρτιο και αφορά όλες τις χώρες του κόσμου.

«Η τρέχουσα ταξιδιωτική προειδοποίηση ισχύει μέχρι την Κυριακή», διευκρίνισε ο κ. Μάας, μιλώντας σε εκπομπή του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ZDF, πριν προσθέσει ότι θεωρεί «ότι τις προσεχείς εβδομάδες δεν θα υπάρξει καμία ένδειξη για άρση της προειδοποίησης». Όπως επισήμανε, οι επόμενες εβδομάδες θα αξιοποιηθούν προκειμένου να εξεταστεί, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, το ενδεχόμενο το ζήτημα να απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. «Κάποιες χώρες αίρουν τις ταξιδιωτικές τους προειδοποιήσεις, άλλες τις διατηρούν σε ισχύ. Για αυτό χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο και θα ήταν σημαντικό εάν μπορούσε να δοθεί στο θέμα ευρωπαϊκή απάντηση – ενιαία, αν είναι εφικτό», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός και εξήγησε ότι το επόμενο διάστημα θα διεξαχθούν συνομιλίες τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και απευθείας με τις χώρες - προορισμούς των γερμανών τουριστών. Βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε απόφαση θα είναι, ανέφερε, η κατάσταση στις ίδιες τις χώρες, το εάν π.χ. θα υπάρχουν ανοιχτές παραλίες ή το εάν θα λειτουργούν οι συγκοινωνίες.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσαν να ληφθούν ειδικές αποφάσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις χωρών, ο κ. Μάας επισήμανε ότι «σε πολλές χώρες έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου, σε πολλές υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, τα αεροπλάνα είναι καθηλωμένα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι όλο αυτό θα βελτιωθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Τόνισε ακόμη ότι «κανείς αυτή τη χρονιά δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές όπως τις ήξερε, για παράδειγμα με γεμάτες παραλίες ή καλύβες στο βουνό», καθώς «θα υπάρχουν σίγουρα περιορισμοί παντού», ενώ υπενθύμισε την περίπτωση του χειμερινού τουριστικού προορισμού Ισγκλ της Αυστρίας, από όπου ξεκίνησε η διάδοση του κορονοϊού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτό δεν θέλουμε να ξανασυμβεί», είπε χαρακτηριστικά και επιπλέον ξεκαθάρισε ότι το καλοκαίρι δεν θα πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις επαναπατρισμού Γερμανών από το εξωτερικό, όπως έγινε τις τελευταίες εβδομάδες για περίπου 250.000 ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν σε διάφορες χώρες εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.?