Αθλητικά

Το “τρολάρισμα” Τσιτσιπά σε Κύργιο για τα γενέθλιά του

Ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να κάνει ένα... "δώρο" γενεθλίων στον φίλο και συνάδελφό του Νικ Κύργιο, ο οποίος έγινε 25 ετών στις 27 Απριλίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο Instagram, έχει 866 χιλιάδες ακόλουθους. Όχι λίγους, και διάσπαρτους σε όλο τον κόσμο. Περιμένοντας να ξαναταξιδέψει για να επιστρέψει στους αγώνες, ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής θέλησε να κάνει ένα δώρο γενεθλίων στον φίλο και συνάδελφό του Νικ Κύργιο, ο οποίος έγινε 25 ετών στις 27 Απριλίου.

Μια φωτογραφία, ένα χαρτόνι με αριθμό τηλεφώνου και η φράση: «Τηλεφώνησέ μου»! Μόνο που αυτός δεν ήταν ο δικός του αριθμός αλλά του Κύργιου (!), ο οποίος πέρασε μια από τις πιο... σουρεαλιστικές ημέρες της ζωής του.

«Είσαι απολύτως χαζός» σχολίασε ο Κύργιος κάτω από τη φωτογραφία. «Όλοι μου τηλεφωνούν». Και έλεγε αλήθεια, αφού μόλις σε μερικές ώρες είχε χιλιάδες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ στο ίδιο διάστημα η φωτογραφία είχε συγκεντρώσει σχεδόν 100 χιλιάδες likes!

Και καθώς το πρώτο εγκάρδιο μήνυμα προς τους θαυμαστές του δεν ήταν αρκετό, ο Κύργιος το επανέλαβε στα stories, καθώς μετρά στο Instagram 1,4 εκατομμύρια ακόλουθους: «Το λέω κι εδώ: γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κυκλοφόρησε τον αριθμό τηλεφώνου μου σήμερα. Παρακαλώ, σταματήστε να με καλείτε. Θέλω να ακούσω μουσική, θέλω να κάνω κάτι άλλο».