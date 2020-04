Κόσμος

Τραμπ: ξέρω πώς είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν αλλά δεν σας λέω...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί χθες Δευτέρα πως είναι ενήμερος για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, απευθύνοντάς του την ευχή να «είναι καλά».

«Του εύχομαι να είναι καλά», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. «Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Ναι έχω μια πολύ καλή ιδέα» για την κατάσταση του Κιμ, «αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό τώρα», είπε ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος. «Του εύχομαι απλά να είναι καλά». Ο ένοικος του Λευκού Οίκου εκτίμησε ότι το μυστήριο θα λυθεί και τα μέσα ενημέρωσης «πιθανόν» θα έχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα «στο εγγύς μέλλον».

Κυκλοφορούν διάφορες φήμες για την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά την αξιοσημείωτη απουσία του από τους εορτασμούς για την επέτειο της γέννησης του παππού του και ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας τη 15η Απριλίου.

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στη Νότια Κορέα και στις ΗΠΑ υποστήριζαν πρόσφατα ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείριση στην καρδιά και ότι βρισκόταν σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση.

Υποβαθμίζοντας τις φήμες πάντως ο ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας του Μουν Τζε-ιν, του προέδρου της Νότιας Κορέας, διαβεβαίωσε πως ο Κιμ είναι «ζωντανός» και η υγεία του είναι «καλή».