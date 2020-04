Κόσμος

Ρωσική Εκκλησία: Το ψηφιδωτό του Πούτιν να τοποθετηθεί δίπλα σε εκείνο του Στάλιν

Τι δήλωσε o πρόεδρος του τμήματος της Ιεράς Συνόδου που είναι αρμόδιο για την συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και η απάντηση του Κρεμλίνου.

Το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων εκκλησιαστικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και αναπαλαίωσης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού θεώρησε ότι η απεικόνιση με την μορφή ψηφιδωτού του Ιωσήφ Στάλιν έχει θέση στον κύριο ναό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα αποφασίσει αν στις ψηφιδωτές αυτές απεικονίσεις συμπεριληφθεί και αυτή του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εφόσον φυσικά ο ίδιος δώσει την συγκατάθεση του.

Την πρόθεση αυτή της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, έκανε γνωστή με δήλωση του στο πρακτορείο TASS o πρόεδρος του τμήματος της Ιεράς Συνόδου που είναι αρμόδιο για την συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα θεσμικά όργανα του Πατριαρχείου της Μόσχας, επίσκοπος Κλίνσκι Στεφάν (κατά κόσμο Πριβάλοφ).

«Το καλλιτεχνικό συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει. Νομίζω ότι θα αποφασίσει σύμφωνα με την επιθυμία του προέδρου», δήλωσε ο επίσκοπος Στεφάν.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει χθες ότι ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει για το ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται, αλλά θεωρεί ότι προς το παρόν είναι νωρίς να το αξιολογήσει.

Στο μεταξύ στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται τμήματα του εσωτερικού διάκοσμου του ναού των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και τμήματα του ψηφιδωτού με την απεικόνιση του Πούτιν καθώς και μιας σειράς ηγετών της σύγχρονης Ρωσίας μεταξύ των οποίων και του Ιωσήφ Στάλιν.

Ο κύριος ναός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας αναγείρεται προς τιμήν της 75ης επετείου της επετείου της Νίκης του σοβιετικού στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας, στο πάρκο «Πατριώτης» που βρίσκεται σε προάστειο της Μόσχας. Το κωδωνοστάσιο του έχει ύψος 75 μέτρα και το μήκος της γκαλερί που έχει τίτλο « Ο δρόμος της μνήμης» στην οποία θα απεικονίζονται οι μέρες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου (Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) έχει μήκος 1418 μέτρα. Στον κεντρικό τρούλο του ναού θα υπάρχει η μεγαλύτερη ψηφιδωτή απεικόνιση του Χριστού.