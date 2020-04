Κοινωνία

Δικαστήρια: πρεμιέρα με μάσκες, θερμομέτρηση και αντισηπτικά

Ξεκίνησε σήμερα η μερική επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και οι αντιδράσεις...

Με θερμομέτρηση, μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις ασφαλείας και ραντεβού λειτουργούν από σήμερα τα δικαστήρια, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Η έναρξη εφαρμογής των παραπάνω μέτρων συμπίπτει χρονικά με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία προβλέπει μεν την παράταση έως τις 15 Μαίου της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σε όλη την επικράτεια, αλλά εξαιρεί τη διενέργεια διαδικασιών που με την προηγούμενη ΚΥΑ δεν προβλέπονταν, όπως για παράδειγμα δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας κ.ά.

Προστατευτικά πλεξιγκλάς έχουν ήδη τοποθετηθεί στα αυτόφωρα ενώ σταδιακά θα τοποθετηθούν και σε άλλες δικαστικές αίθουσες και γραμματείες ενώ έχει προβλεφθεί οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε καθορισμένες ώρες με ραντεβού, για να μην υπάρχει πολυκοσμία.

Επίσης εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου θα βρίσκεται πενταμελής ομάδα ιδιωτικών φρουρών προκειμένου να μεριμνούν για την τήρηση αποστάσεων αλλά και την κίνηση εισερχομένων προσώπων. Τέλος θα υπάρχουν τόσο στις εισόδους όσο και σε άλλα σημεία εντός του κτιρίου αντισηπτικά, η χρήση των οποίων θα είναι υποχρεωτική.

Η διοίκηση του Ειρηνοδικείου αποφάσισε τη διάθεση δύο δικαστικών αιθουσών στο ισόγειο του κτιρίου για την εκδίκαση όσων υποθέσεων επιτρέπεται να διεξάγονται έως τις 15 Μαΐου, με ανώτατο αριθμό ημερησίως τις πέντε οι οποίες θα συζητούνται ανά ώρα και με ανώτατο αριθμό προσώπων εντός του δικαστηρίου τα έξι, συμπεριλαμβανομένου και του δικαστή.

