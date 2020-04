Life

Μαρία Κίτσου: Οι “Άγριες Μέλισσες”, η μάχη με την κατάθλιψη και η καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ζωή και η διαδρομή της, από το θέατρο μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες». Τα γυρίσματα στο Διαφάνι, τα παρασκήνια και όλα όσα δεν γνωρίζαμε για την ταλαντούχα ηθοποιό που κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό.