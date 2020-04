Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: θα επιστρέψουμε σε ύφεση αλλά όχι σε μνημόνιο (βίντεο)

Ο υπουργός Οικονομικών μίλησε για την επόμενη ημέρα και τα μέτρα που πήρε και θα πάρει η κυβέρνηση. Πότε αναμένεται η αναλογία του Δώρου Πάσχα. Τι θα ισχύσει για την έκπτωση ενοικίου.

Στα προβλήματα που προκάλεσε και αναμένεται να προκαλέσει και στο μέλλον ο κορονοϊός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η έκταση του προβλήματος θα είναι μεγάλη και η χώρα θα επιστρέψει σε ύφεση. Γι αυτό, όπως είπε, χρειάζεται όλοι να ενεργήσουμε αλληλέγγυα.

Ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε στα μνημόνια. “Δεν θα υπάρξουν μέτρα λιτότητας γιατί έχουμε συμφωνήσει με τους Θεσμούς για το 2020” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση διέθεσε πόρους για τη στήριξη των πολιτών αλλά κρατά και “καύσιμα” για την επόμενη ημέρα… “Δίνουμε πόρους γιατί θέλουμε η επιχειρηματικότητα να κρατήσει τις θέσεις εργασίας” σημείωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 150.000 επιστήμονες θα δουν την Πέμπτη στο λογαριασμό τους τα 600 ευρώ, ενώ την Τετάρτη και έως την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για όσους επιστήμονες δεν έχουν κάνει ακόμα αίτηση. Άλλοι 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν στους λογαριασμούς τους 800 ευρώ, ενώ πάνω από 90.000 επιχειρήσεις θα βοηθηθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το συνολικό πακέτο μέτρων (δημοσιονομικά και μέτρα ρευστότητας) θα φθάσει τα 24 δις ευρώ, χρήματα που εξασφαλίζονται από τα ταμειακά διαθέσιμα, από ευρωπαϊκούς πόρους και από την έξοδο της χώρας στις αγορές. “Δεν έχουμε όμως ακόμα εκταμίευση πόρων από την Ευρώπη” διευκρίνησε ο υπουργός.

Σχετικά με την αναλογία του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, τόνισε ότι το τμήμα που οφείλει η κυβέρνηση αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι.

Για το τι θα ισχύει μετά τις 4 Μαΐου στις επιχειρήσεις ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι για το χρονικό διάστημα που ο πολίτης δεν εργάζεται και μέχρι να πάει στη δουλειά, η επιχείρηση θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει πρόβλεψη και για το διάστημα που θα μείνει ένας εργαζόμενος σε αναστολή σύμβασης.

Σε ερώτηση για το τι θα ισχύει με την έκπτωση ενοικίου όταν ανοίξουν οι επιχειρήσεις ο κ. Σταϊκούρας απάντησε ότι είναι κάτι που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ακόμα.

Ο υπουργός έκανε και έκκληση στους Έλληνες πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να διατηρήσουν την κουλτούρα πληρωμών, όσον αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση μελετά ένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου να υπάρξει ώθηση στον τομέα αυτό που πλήττεται από τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.