Κορονοϊός: φθάνουν τους 6000 οι νεκροί στη Γερμανία

Κατά 163 αυξήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη Γερμανία ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, από 110 το αμέσως προηγούμενο, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, θεσμός ειδικευμένος στις μολυσματικές ασθένειες.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού οδεύει πλέον να ξεπεράσει το φράγμα των 6.000, καθώς έχει φθάσει τους 5.913.

Το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν ακόμη 1.144 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να ανέρχεται σε 156.337, σύμφωνα πάντα με την καταμέτρηση του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του τελευταίου 24ώρου είναι επίσης υψηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν το προηγούμενο (1.018).