Κουτσούμπας: Απαιτούμε να καταργηθούν όλα τα δήθεν “έκτακτα” αντεργατικά μέτρα

Το μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την ημέρα της πανελλαδικής δράσης στους χώρους δουλειάς.

«Σήμερα, μέρα πανελλαδικής δράσης στους χώρους δουλειάς, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των εργαζομένων που συνεχίζουν να διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων τους, με τους εργαζόμενους που φωνάζουν: "πληρώσαμε πολλά - δεν θα πληρώσουμε ξανά"», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «απαιτούμε να καταργηθούν όλα τα δήθεν "έκτακτα" αντεργατικά μέτρα που μέσα στην πανδημία πέρασαν με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχόμενου για να φορτώσουν ξανά τα βάρη της κρίσης στο λαό».