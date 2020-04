Οικονομία

Γεωργιάδης: Ειδικό πακέτο στήριξης για τον τουρισμό

Τι είπε για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση εν μέσω κρίσης λόγω κορονοϊού. Ποιο είναι το σχέδιο για την συνέχεια. Πως σχολίασε το θέμα της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων.

Την άποψη ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας πήγαν καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί, εξέφρασε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης τα μέτρα ελήφθησαν για δύο βασικούς λόγους, πρώτον για να προλάβει το ΕΣΥ να προετοιμαστεί για ενδεχόμενα περισσότερα περιστατικά, και ο δεύτερος για να μειωθεί η καμπύλη διασποράς του ιού. Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι δεν χρειάζεται εφησυχασμός, ο υπουργός είπε πως δεν θα επιστρέψουμε αυτομάτως στην παλιά μας ζωή, και μέτρα προστασίας θα λαμβάνουμε και μάσκες θα φοράμε εκεί που πρέπει και αντισηπτικά θα έχουμε, ωσότου βρεθεί εμβόλιο ο COVID θα είναι εδώ, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.



Ανέφερε ακόμα, πως η καραντίνα ήταν πρωτόγνωρη αλλά και η απόπειρα επανεκκίνησης μίας οικονομίας που βρέθηκε σε τόσο μεγάλο διάστημα σε καραντίνα, επίσης πρωτόγνωρο γεγονός, παρόλα αυτά η κυβέρνηση είναι πολύ καλά προετοιμασμένη στο μέτρο του εφικτού, διατεθειμένη να κάνει διορθωτικές κινήσεις όπως έκανε και κατά την πορεία του κλεισίματος, διότι ο στόχος είναι τα μέτρα που λαμβάνονται να έχουν και πρακτική εφαρμογή, δηλαδή, όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης «λέμε φτιάχνουμε εγγυοδοτικό ταμείο δανείων έως 7,5 εκ. θα δίνουν οι τράπεζες τα δάνεια γρήγορα; Θέλουμε να δείχνουμε ακριβώς στον κόσμο τι θα γίνεται γιατί θέλουμε ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια, ότι υπάρχει σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε και που πηγαίνουμε».

Για τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, ο κ Γεωργιάδης είπε ότι η ελληνική οικονομία έχει πολύ μεγάλο ποσό του ΑΕΠ της αποτελούμενο από αυτούς τους δύο κλάδους, τονίζοντας πως αν και σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει πρόβλεψη πως θα συμπεριφερθούν τους επόμενους μήνες, αν και κατά τη δική του εκτίμηση, όπως είπε, ο τουρισμός φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα, εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, εάν τα ξενοδοχεία ανοίξουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν υπάρχουν σχετικές πτήσεις για να φέρουν τους τουρίστες και αν οι βόρειες χώρες έχουν μέχρι τότε μία καλύτερη πορεία προς τον ιό. Η κυβέρνηση, είπε ο υπουργός, θα παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης ειδικά για τον τουρισμό, θα φτιαχτεί ειδικό πακέτο για τον τουρισμό, το οποίο θα έχει θετική επίπτωση τελικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το θέμα της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως όταν κάνεις κάτι που κανονικά θα έπρεπε να γίνει σε διάστημα 3-4 μηνών σε 4-5 μέρες δεν είναι απίθανο να σκοντάψεις «ήταν λάθος ο συνδυασμός» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης «ήταν μία αστοχία, θα ήταν καλύτερο να μην είχε συμβεί», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι καλόπιστος και καταλαβαίνει πως η κυβέρνηση κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, άρα μπορεί να γίνει και σφάλμα.

Για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός είπε « υπάρχει ένα πρόβλημα, οι άνθρωποι αντιπολιτεύονται ξεχνώντας ότι κυβέρνησαν, όταν είσαι η κα Αχτσιόγλου και εδώ έχουν γίνει σημεία και τέρατα, μαζέψου και λίγο».