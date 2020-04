Κοινωνία

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: η Εκκλησία δεν είναι κομμωτήριο ή σούπερ μάρκετ

Τόνισε ότι η Εκκλησία έχει μια παράδοση 2.000 ετών και δεν μπορούμε να της συμπεριφερόμαστε σαν τα κομμωτήρια...

Την επάνοδο όχι μόνο στην κανονικότητα αλλά και στην εκκλησιαστικότητα ζητά ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, εν όψει της σταδιακής άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω κορονοϊού.

«Eφόσον το πρόβλημα είναι στον συνωστισμό, εκεί θα λάβουμε όλα τα μέτρα, θα κάνουμε αυτά που μας έχουν υποδείξει. Τώρα αν έχουν άλλους λόγους δεν το γνωρίζω» τόνισεμιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σχολίασε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι οι εκκλησίες θα ανοίξουν σταδιακά και δεν θα ικανοποιηθεί το αίτημα που διατυπώνει στην επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και πρόσθεσε ότι αισθάνεται μια απογοήτευση. «Τελικά τι είναι γι’ αυτούς η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία, είναι ένα σωματείο, είναι ένα σούπερ μάρκετ;» διερωτήθηκε.

«Είναι χειρότερο από το σούπερ μάρκετ είναι χειρότερο από το κομμωτήριο; Τι είναι η εκκλησία, δεν είναι ένας θείος οργανισμός ο οποίος έχει παράδοση 20 αιώνων;», τόνισε ο κ. Ιερόθεος. Διερωτήθηκε επίσης «Τι είναι αυτή η εξουσία και ποια είναι τα όρια της εξουσίας».

Εξήγησε ότι τα λέει όλα αυτά διότι γνωρίζει ότι η απόφαση που έστειλε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον Πρωθυπουργό, «κινείται περίπου σε αυτά που λέει ο Αρχιεπίσκοπος χωρίς να θέτει θέμα πίστεως».