Κοινωνία

Θρίλερ στην Κάντζα: από σταύρωση ο θάνατος του 45χρονου;

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι συνθήκες θανάτου του 45χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην Κάντζα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Σοκ έχουν προκαλέσει τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές για τον θάνατο ενός 45χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Κάντζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες θανάτου του παραπέμπουν σε μεσαιωνικό τελετουργικό σταύρωσης, καθώς το θύμα φέρει τραύματα στα άκρα από σουβλιά ή καρφιά, έχει αμυχές σε διάφορα σημεία του σώματος του, καθώς κι ένα τραύμα από χτύπημα στο κεφάλι.

Στο απομονωμένο σπίτι όπου διέμενε, τα τελευταία χρόνια και μετά το διαζύγιο με την πρώην σύζυγο του, βρέθηκαν κάποια ιδιόχειρα σημειώματα με ακατάληπτο περιεχόμενο, όπως μεταξύ άλλων "η γλώσσα του σώματος και η επικοινωνία μας ενώνει". Παράλληλα, σύμφωνα με το bloko.gr, από την εξερεύνηση που έγινε δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

Το πρωί ξεκίνησε η νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών και από τα συμπεράσματα της, αναμένεται να κριθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου.