Πέτσας για σχολεία: και τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει φόβος

Τι απαντά σε όσους ζητούν να ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει με τις εκκλησίες. Πώς θα επιτευχθεί αναθέρμανση της οικονομίας.

«Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με άνοιγμα καταστημάτων του λιανεμπορίου ή κομμωτηρίων ή τέτοιου είδους επιχειρήσεων, που από τη φύση τους δεν έχουν μεγάλο συνωστισμό. Μετά θα προχωρήσουμε σε πιο μεγάλα καταστήματα και σε σχολεία, αργότερα σε ξενοδοχεία και προς το τέλος της περιόδου στα εποχικά τουριστικά καταλύματα, για τα οποία όμως, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, γιατί συνδέεται και με τις μεταφορές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1.

Επίσης επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός θα εξηγήσει ότι, για να επιστρέψουμε με ασφάλεια σε αυτή τη νέα κανονικότητα, θα πηγαίνουμε σταδιακά, φάση με φάση, αξιολογώντας καθημερινά τα δεδομένα και θα καλέσει όλους να συνεχίσουν τις νέες συνήθειες που αποκτήσαμε μέσα στην κρίση του κορονοϊού.

Αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων ο κ. Πέτσας είπε «ο σκοπός όλων των μέτρων που πήραμε μέχρι σήμερα δεν ήταν για να μείνουμε εσαεί κλεισμένοι στα σπίτια μας. Ήταν για να βγούμε από τα σπίτια μας». Όσοι επικαλούνται την άποψη ότι θα πρέπει να ανοίξουν μία και καλή τα σχολεία τον Σεπτέμβριο θεωρώ ότι τότε «θα έχουν την ίδια φοβία που έχουν και σήμερα. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάμε σταδιακά ώστε να ελέγχουμε ότι κάθε βαθμίδα ανοίγει με ασφάλεια» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τη λειτουργία των εκκλησιών είπε ότι αρχικά θα υπάρχει η δυνατότητα για ατομική λατρεία, ατομική προσευχή. «Το επόμενο χρονικό διάστημα -σε ένα πλαίσιο, το οποίο συζητούμε με την Εκκλησία της Ελλάδας και το οποίο θα έχει κανόνες και μέτρα προστασίας- θα υπάρξει και η δυνατότητα παρουσίας του ποιμνίου στις εκκλησίες. Αυτό θα γίνει σε μία δεύτερη φάση» υπογράμμισε.

Επανέλαβε ότι ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς θα μεταφερθεί στο πρώτο Σάββατο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. «Γιατί αυτό που σήμερα εξυπηρετεί και τον κόσμο της εργασίας και το ίδιο το εργατικό κίνημα είναι να δείξουμε σεβασμό σε όλους όσοι αγωνιούν για τις δουλειές τους. Και για να εξασφαλιστούν οι δουλειές τους -όπως πηγαίνουμε σιγά σιγά στη σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα-, πρέπει να μην καθυστερήσουμε την έξοδο από τα περιοριστικά μέτρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν συναθροίσεις για να μην υπάρχει διασπορά του κορονοϊού» είπε.

Μιλώντας για την αναθέρμανση της οικονομίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε πρώτη φάση θα ανοίξουν τα καταστήματα, θα υπάρχει προσφορά και σε δεύτερη φάση θα υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχουν καταναλωτές, θα υπάρχουν πελάτες στα ξενοδοχεία, θα υπάρχουν αργότερα τουρίστες στα εποχικά καταλύματα. «Αυτό για να γίνει, θέλει σταδιακά βήματα και ένα αποφασιστικό και συνεκτικό σχέδιο. Αυτό το έχουμε και θα ξεδιπλώνεται τις επόμενες ημέρες. Το βασικό στοιχείο, όμως, που θα καθορίσει την επιστροφή είναι η εμπιστοσύνη» είπε.

Τέλος αναφερόμενος στον τουρισμό, σημείωσε ότι όλα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν κλείσει με διοικητική εντολή και θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κλειστά, θα ενισχυθούν για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά. «Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν να ξεκινήσουν την εποχική τους δραστηριότητα τον Απρίλιο, έχει παραταθεί η χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας και θα παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν κλειστά» είπε.