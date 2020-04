Πολιτική

Χαρίτσης: Αχρείαστο το άνοιγμα των σχολείων

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για τα σχολεία αλλα και για την οικονομία. Τι δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλο.

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί προχωρά σε αχρείαστο άνοιγμα των σχολείων, διακινδυνεύοντας να χαθούν όσα πέτυχε η ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα».

"Κρίσιμο μεταίχμιο για την επαναλειτουργία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την κοινωνία" χαρακτήρισε τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, ενόψει της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον ρ/στ Real FM 97,8 και στον δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου. Κάλεσε εμφατικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη να καταθέσει "σαφή, συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, σε συνεννόηση με την επιστημονική κοινότητα και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας", υπογραμμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που ενέχονται, με έμφαση στην οικονομία.

Αναφερθείς στο επικείμενο άνοιγμα των σχολικών μονάδων, ο Αλ. Χαρίτσης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, χαρακτηρίζοντας "μη επιστημονικά τεκμηριωμένη,αλλά και εκπαιδευτικά παράλογη -μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς- την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λειτουργήσει κυρίως τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια χωρίς, μάλιστα, να υφίστανται πιεστικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις". Κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί το κάνει "αφού μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει επέκταση των κρουσμάτων", ενώ τόνισε πως "σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που αποφασίστηκε η επαναλειτουργία σχολείων, γίνονταν παράλληλα δεκάδες χιλιάδες τεστ ημερησίως". "Είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στα τεστ ανά εκατομμύριο κατοίκων, αλλά ούτε και τα σχολικά μας κτήρια έχουν δυνατότητες για οργάνωση υγειονομικών μέτρων. Το άνοιγμα των σχολείων είναι βεβιασμένο, αχρείαστο και επικίνδυνο", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την οικονομία, ο Αλ. Χαρίτσης επισήμανε ότι "οι αναλύσεις των διεθνών οίκων, αλλά και του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ είναι σοκαριστικές όσο αφορά την πορεία της οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια». «Την ίδια ώρα ακούμε από κυβερνητικά στελέχη, να υποστηρίζουν με ελαφρότητα το σενάριο τύπου V κατά το οποίο έπειτα από την απότομη ύφεση θα ακολουθήσει απότομη ανάκαμψη της οικονομίας. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται. Αντίθετα πληθαίνουν τα σενάρια περί βαθιάς ύφεσης και οικονομικής λαίλαπας», τόνισε, ενώ αναφερόμενος συγκριτικά και στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε: "Η ανάκαμψη στην Ελλάδα θα είναι πολύ πιο δύσκολη, κυρίως λόγω της εξάρτησης της οικονομίας μας από τον τουρισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και κλάδους που συνδέονται με τουρισμό, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση, και βέβαια λόγω της εξάρτησής της από την ιδιωτική κατανάλωση".

"Για αυτούς τους λόγους είναι αναγκαία η λήψη μέτρων θωράκισης της ελληνικής οικονομίας τώρα, γιατί αν μπούμε στον φαύλο κύκλο της παρατεταμένης ύφεσης, μας περιμένουν χιλιάδες λουκέτα και ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη", επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για "απευθείας ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους", με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις, για τις οποίες δυστυχώς "δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα πλαίσιο εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων για το πώς θα λειτουργήσουν και πώς θα ενισχυθούν". "Η εμπροσθοβαρής παρέμβαση και ενίσχυση της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, θα δημιουργήσει τη δυνατότητα στο κράτος να έχει και έσοδα με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, τα οποία φαίνεται να έχουν καταρρεύσει", σημείωσε στην συνέχεια.

Ο Αλ. Χαρίτσης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «καταθέσαμε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πρωτοφανούς πανδημίας, όπου έχουμε καταγράψει όλες τις δυνατότητες στήριξης της ελληνικής οικονομίας». Ειδικότερα, εξήγησε πως "αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένας 'κουμπαράς' στα 50 δισ. ευρώ, από το μαξιλάρι ασφαλείας που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις θυσίες του ελληνικού λαού, από το γεγονός ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί για τα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν αρθεί, από το γεγονός ότι οι δαπάνες για τον κορονοϊό δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό, και επιπλέον από τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις". "Εμείς λέμε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει εμπροσθοβαρώς το 50% των χρημάτων αυτών, τα 26 δισ. ευρώ για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, πριν η ύφεση βαθύνει", συμπλήρωσε.

Αχτσιόγλου: Μεγάλο ρίσκο χωρίς ουσιαστικό όφελος το άνοιγμα των σχολείων

«Έχουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το βιαστικό άνοιγμα των σχολείων», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στον τ/σ “MEGA”. «Όταν υπάρχει τέτοια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να κινηθεί πιο προσεκτικά», σημείωσε.

«Η Γ’ Λυκείου, όπου τα παιδιά έχουν να δώσουν πανελλήνιες για την πρόσβαση τους στα πανεπιστήμια θα πρέπει στοιχειωδώς να ανοίξει για λίγες μέρες», όμως για τις άλλες τάξεις, για τα δημοτικά και τα γυμνάσια, «η ίδια η επιστημονική επιτροπή δεν συμφωνεί για το τι πρέπει να γίνει», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «τα παιδιά, ιδίως στις ηλικίες του δημοτικού, πρακτικά δεν έχουν απόλυτη κατανόηση των συνθηκών υγιεινής που πρέπει να τηρούνται ενώ στις τάξεις δεν υπάρχει δυνατότητα για επαρκή τήρηση αποστάσεων όπως σε άλλες χώρες».

Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι το άνοιγμα των σχολείων θα είναι για 20 ημέρες που απομένουν από το σχολικό έτος και δήλωσε ότι «υπάρχει μεγάλο ρίσκο, γιατί αν ξεκινήσει από τα σχολεία μία διασπορά δεν θα μπορεί να είναι ελεγχόμενη. Γιατί να ληφθεί ένα τέτοιο ρίσκο; Ποιο θα είναι το όφελος;».

Για τα μέτρα της κυβέρνησης στο επίπεδο της οικονομίας και της εργασίας τόνισε ότι οδηγούν σε μειώσεις μισθών και συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. «Αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο από τις αποφάσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας με δυνατότητα απολύσεων την επόμενη μέρα και για εκ περιτροπής εργασίας με μείωση μισθών στο 50%». Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, «δεν δημιούργησε κανένα πλαίσιο προστασίας για την ημέρα που θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις, ενώ στις ίδιες τις επιχειρήσεις δεν δόθηκε μία πραγματική ένεση ρευστότητας με ζεστό χρήμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε η κ. Αχτσιόγλου, «από την πρώτη μέρα επισήμανε ότι υπήρχαν δυνατότητες και κεφάλαια ώστε το κράτος να καλύψει τον μισθό των εργαζομένων που πλήττονται και να δώσει μία ένεση ρευστότητας, με 3 δισ. ευρώ μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνδυαστικά με αυτά τα δύο οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονταν να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Για να μην δούμε ξαφνικά τους εργαζόμενους να λαμβάνουν 200 ευρώ το μήνα ή να δουλεύουν μία μέρα την εβδομάδα. Αυτό θα είναι συντριβή».

Τέλος, σημείωσε ότι «το επίπεδο της ύφεσης που θα βρούμε μπροστά μας είναι ως ένα βαθμό αντικειμενικό, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν σοβαρά εμπροσθοβαρή οικονομικά μέτρα. Η στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων είναι βασικός παράγοντας για να διατηρηθεί η κατανάλωση και την επόμενη μέρα. Χωρίς προληπτικά εμπροσθοβαρή μέτρα τα πράγματα στο μέλλον θα είναι χειρότερα. Η πρόταση που εμείς καταθέσαμε αφορούσε τη χρήση ενός σημαντικού μεν ποσού, το οποίο, ωστόσο, ήταν περίπου στο ήμισυ των διαθέσιμων κονδυλίων, άρα δεν θα στέρευε τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση για το μέγεθος της ύφεσης, διότι δεν έλαβε γενναία οικονομικά μέτρα στήριξης της αγοράς και των εργαζομένων».