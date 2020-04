Life

Κορινθίου και Αϊβάζης σε αυστηρή καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το αγαπημένο ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την παραμονή στο σπίτι, τον ελεύθερο χρόνο και την επόμενη ημέρα...