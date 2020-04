Πολιτική

Κορονοϊός: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Δείτε LIVE το μήνυμα του Πρωθυπουργού, τις πρώτες αντιδράσεις για το χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών, την εξειδίκευση των νέων μέτρων.

Σήμερα στις 17:45, σε μια εκπομπή κάλυψης της έκτακτης επικαιρότητας, ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει απευθείας όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επιδημία του κορονοϊού και την σταδιακή άρση των μέτρων.

Παρακολουθήστε, σε απευθείας μετάδοση, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το σχέδιο μετάβασης στη «νέα κανονικότητα», τα πρώτα σχόλια και τις αντιδράσεις.

Ακόμη, αμέσως μετά, την εξειδίκευση της σταδιακής άρσης των περιορισμών, για τα σχολεία και την αγορά, από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Απόψε, έκτακτη επικαιρότητα στον ΑΝΤ1, στις 17:45, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.