Κοινωνία

Ουρές και θερμομέτρηση σε υποθηκοφυλακεία και δικαστήρια (εικόνες)

Με αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας ξεκίνησε η μερική λειτουργία του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου της Αθήνας. Ποια η εικόνα στην υποθηκοφυλάκεια.

Ουρές σχηματίστηκαν το πρωί έξω από τα υποθηκοφυλακεία, καθώς η σημερινή ήταν η πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους μετά την διακοπή των εργασιών τους λόγω του κορονοϊού.

Πρεμιέρα σήμερα και για συγκεκριμένες δίκες ασφαλιστικών μέτρων και διαδικασίες προσημειώσεων στα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία της χώρας, με αισθητά λιγότερο κόσμο λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Η μερική τους λειτουργεία ξεκίνησε με αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας που περιλαμβάνει θερμομέτρηση, χρήση μάσκας και αντισηπτικών. Επίσης εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου βρίσκεται πενταμελής ομάδα ιδιωτικών φρουρών προκειμένου να μεριμνούν για την τήρηση αποστάσεων αλλά και την κίνηση εισερχομένων προσώπων.

Στο Πρωτοδικείο έκανε αυτοψία ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός ενώ στο Ειρηνοδικείο μετέβη ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θέμης Σοφός.

Προστατευτικά πλεξιγκλάς έχουν ήδη τοποθετηθεί στα αυτόφωρα ενώ σταδιακά θα τοποθετηθούν και σε άλλες δικαστικές αίθουσες και γραμματείες ενώ έχει προβλεφθεί οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε καθορισμένες ώρες με ραντεβού, για να μην υπάρχει πολυκοσμία.

Στην Ευελπίδων ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Την ικανοποίησή του για «το πρώτο βήμα» επαναλειτουργίας της Δικαιοσύνης και την επιστροφή όλων των διαδικασιών της στην κανονικότητα, εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας κατά την επίσκεψή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο υπουργός μετέβη στο Πρωτοδικείο προκειμένου να δει τον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών που επαναλειτουργούν και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Ο κ. Τσιάρας είχε συνάντηση με τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου, πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Γρίβα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα η πρεμιέρα επανέναρξης της Δικαιοσύνης, παρά τα μικροπροβλήματα που υπήρξαν, είχε επιτυχία καθώς τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας τόσο από το κοινό όσο και από τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.

"Oι πρώτες εικόνες από τα Δικαστήρια όλης της χώρας μετά την επαναλειτουργία τους έρχονται να επαληθεύσουν δυστυχώς τις ενστάσεις του Κινήματος Αλλαγής. Εκατοντάδες άνθρωποι σε συνθήκες συνωστισμού, έλλειψη σαφών υγειονομικών οδηγιών και μέτρων. Η Απόφαση της Κυβέρνησης ήταν βεβιασμένη, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας όπως και οι ενστάσεις όλων των Δικηγορικών Συλλόγων. Εκφράζω την έντονη ανησυχία μας για τον κίνδυνο εμφάνισης κρουσμάτων που θα θέτουν σε διακινδύνευση την Δημόσια Υγεία και εν τέλει την ίδια την λειτουργία της Δικαιοσύνης. Είναι επιτακτικό εδώ και τώρα να συζητηθεί εκ νέου όλο το πλαίσιο επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Δικαιοσύνης του Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου.