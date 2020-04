Αθλητικά

Προπονητές και αθλητές μιλούν στον ΑΝΤ1 για την επανεκκίνηση στον Αθλητισμό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βήματα επανεκκίνησης γίνονται, όχι μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και στον ερασιτεχνικό. Προπονητές και αθλητές αδημονούν για την επόμενη μέρα.