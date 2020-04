Υγεία - Περιβάλλον

Κλινική “Ταξιάρχαι”: “συντριβή για τους θανάτους ασθενών μας”

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κλινική που βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας για την τήρηση των πρωτοκόλλων και τα κρούσματα κορονοϊού.

Σε ανακοίνωση της Κλινικής «Ταξιάρχαι» αναφέρεται:

«Η Γενική Κλινική «Ταξιάρχαι» λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1972. Απασχολεί τα τελευταία χρόνια 120 εργαζόμενους, γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους, οδηγούς, τραυματιοφορείς , επίσης έχει ως εξωτερικούς συνεργάτες γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων .

Συνειδητά εφαρμόζουμε οικονομική πολιτική χαμηλού κόστους, γιατί απευθυνόμαστε σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως της ευρύτερης περιοχής των δυτικών προαστίων. Συμμετέχουμε σε πλήθος κοινωνικών προγραμμάτων και προσφέρουμε συχνά-πυκνά δωρεάν περίθαλψη στους συναθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η κλινική εφαρμόζει με ευλάβεια όλα τα μέτρα ασφαλείας ,σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του φονικού κορονοϊου . Όταν διαπιστώθηκε το πρώτο θετικό κρούσμα, επικοινωνήσαμε άμεσα με τους αρμόδιους φορείς ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο αναφοράς , και ακολούθως εφαρμόσαμε όλα όσα προβλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα .

Νοιώθουμε συντριβή για την απώλεια της ζωής ασθενών μας, τους οποίους, όσο νοσηλεύονταν σε εμάς με σοβαρά υποκείμενα προβλήματα, τους περιθάλπταμε με υψηλό αίσθημα ιατρικού καθήκοντος .

Η κλινική μας αμελλητί θα προσκομίσει στην Εισαγγελία Αθηνών, στους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Υγείας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία, τα οποία Θα μας ζητηθούν, προκειμένου να γίνει ενδελεχής έρευνα και να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη πλημμέλεια εκ μέρους μας».