Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολεία: Το χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία τους και τα μέτρα προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αύριο οι ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Πότε θα ανοίξουν Δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Στην αυριανή συνέντευξη Τύπου με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, στο υπουργείο Υγείας, θα συμμετάσχει η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.



Όπως ανακοινώθηκε άτυπα από το υπουργείο, αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 18:00, η κ. Κεραμέως θα ανακοινώσει τα εξειδικευμένα μέτρα που αφορούν στη σταδιακή επαναλειτουργία δομών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.



Η αρμόδια επιτροπή κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού έχει εισηγηθεί το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων, το οποίο θα πρέπει να γίνει σταδιακά με προϋποθέσεις, με συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα είναι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε αίθουσα ώστε να τηρείται ο κανόνας της απόστασης των δύο μέτρων, να υπάρχουν υποχρεωτικά αντισηπτικά μέσα στις αίθουσες και να είναι επαρκής ο εξαερισμός. Αναμένεται να απαντηθεί εάν τα παιδιά θα φοράνε μάσκες την ώρα του μαθήματος ενώ δεν αποκλείεται για να αποφευχθεί ο συνωστισμός να υπάρχουν διαφορετικά ωρολόγια προγράμματα, πρωινά, μεσημεριανά αλλά και απογευματινά.



Το χρονοδιάγραμμα που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας αναφέρει την επάνοδο των μαθητών της Γ’ Λυκείου στις 11 Μαΐου και για διάστημα 4 εβδομάδων όπου και θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουλίου. Οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν στα θρανία στις 18 ή στις 25 Μαΐου, ενώ γύρω στις αρχές Ιουνίου αναμένεται η επιστροφή των μαθητών στα Δημοτικά αλλά και τα Νηπιαγωγεία.



Τα παιδιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή έχουν μέλη της οικογένειας τους ανήκουν στις ομάδες αυτές, σύμφωνα με τις προτάσεις των ειδικών θα συνεχίσουν να παρακολουθήσουν μαθήματα εξ αποστάσεως. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα δοθεί προτεραιότητα στις σχολές που έχουν υποχρεωτικά εργαστήρια ενώ για τις υπόλοιπες σχολές θα συνεχίσει η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και αναμένεται η απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξεταστικής.