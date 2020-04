Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητρώο ΑΜΚΑ: αυτόματη ενημέρωση από τα Ληξιαρχεία

Μπάινει τέλος στην ταλαιπωρία πολτιών για την υποβολή τριών διαφορετικών πιστοποιιητικών,

Τέλος στην ανάγκη να προσκομίζουν οι ίδιοι οι πολίτες τρεις ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, γάμου και θανάτου) προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο ΑΜΚΑ, φέρνει μια νέα διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά από συνεργασία του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, Υπηρεσία που διατηρεί το Μητρώο ΑΜΚΑ) σε όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα των πολιτών που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών του ΥΠΕΣ έχουν διατεθεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης η οποία υλοποιεί τη διαδικασία διάθεσης, κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Το Μητρώο ΑΜΚΑ θα επικαιροποιείται αυτομάτως για τις αλλαγές στα «γεγονότα ζωής» μόλις οι πολίτες τα δηλώνουν στο Ληξιαρχείο, μέσω της συγκεκριμένης διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Δημοσίου. Η προσκόμιση των ληξιαρχικών πράξεων ήταν απαραίτητη για μια σειρά από λόγους, όπως η δήλωσης μιας απώλειας συγγενούς στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αίτηση για ένα κοινωνικό επίδομα ή για αιτήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, όπως το σύστημα συνταγογράφησης ή το σύστημα Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Έτσι, μια διαδικασία που απαιτούσε συνήθως ολόκληρες εβδομάδες για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος, πλέον θα ολοκληρώνεται εντός μιας ημέρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Το παράδειγμα της δήλωσης απώλειας προσώπου είναι χαρακτηριστικό: έως τώρα, οι συγγενείς έπρεπε εν μέσω πένθους να προσκομίζουν πρώτα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης την ληξιαρχική πράξη προκειμένου να δηλωθεί η απώλεια. Ακολούθως, έπρεπε να επαναλάβουν τη διαδικασία για την διακοπή της σύνταξης και την παύση των υπηρεσιών υγείας. Η επίπονη αυτή διαδικασία απαιτούσε πολύωρη ταλαιπωρία των συγγενών και τουλάχιστον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Πλέον, το Μητρώο ΑΜΚΑ θα ενημερώνεται αυτομάτως, εντός μιας ημέρας και από εκεί θα ενημερώνονται αυτόματα και όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών υγείας που χρησιμοποιούν το Μητρώο ΑΜΚΑ ως μέσο ταυτοποίησης. Παράλληλα, ο αριθμός ΑΜΚΑ του θανόντος θα απενεργοποιείται αμέσως.

Καταργείται, τέλος, και η υποχρέωση προσκόμισης από τους πολίτες πιστοποιητικών γάμου ή οικογενειακής κατάστασης για την παροχή ενός επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας (πχ του ΟΠΕΚΑ). Πλέον το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με την εν λόγω διαλειτουργικότητα, αποκτά αυτόματα μια πλήρη εικόνα της οικογενειακής κατάστασης του πολίτη και των εξαρτώμενων μελών του και δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών γάμου ή οικογενειακής κατάστασης από τον ίδιο.