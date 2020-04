Πολιτική

Ο Τζιτζικώστας στη διανομή έτοιμων γευμάτων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (εικόνες)

Το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορά σε 17.000 δικαιούχους.

Το νέο πρόγραμμα έτοιμων γευμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά σε 17.000 δικαιούχους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και υλοποιείται σε συνεργασία με τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και την ΠΕΔΚΜ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας παραβρέθηκε σήμερα το πρωί στη διανομή των έτοιμων γευμάτων στους δικαιούχους του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μαζί με τον Δήμαρχο Λάζαρο Κυρίζογλου, στο ΚΑΠΗ Μενεμένης.

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει δυο έτοιμα γεύματα καθημερινά, καθώς και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης αποφασίσαμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μη μείνει κανένας συμπολίτης μας μόνος του για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση και το κάνουμε πράξη. Η Περιφέρεια υποστηρίζει όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Υλοποιούμε σειρά δράσεων, όπως η τηλεϊατρική και η ψυχολογική στήριξη χιλιάδων συμπολιτών μας, η παράδοση μέχρι σήμερα 35 τόνων υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ιδιώτες γιατρούς όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα, επισκέπτομαι το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για να δω από κοντά τη λειτουργία της νέας μας δράσης, την διανομή έτοιμων γευμάτων, μεσημεριανού και βραδινού, που θα διατίθενται καθημερινά στους 17.000 δικαιούχους του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, μέσω των Δήμων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν πολίτη μόνο του, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού και η υγειονομική κρίση, αλλά και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ως συνέπεια της πανδημίας. Ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών και προσωπικά τον Υπουργό Τάκη Θοδωρικάκο για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου, που μας έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση».

Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη τον κ. Κυρίζογλου για το γεγονός ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης αποδεικνύεται «Δήμος – πρότυπο», όπως τον χαρακτήρισε, ειδικά στη στήριξη των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.

Ο κ. Κυρίζογλου ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξη, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, τονίζοντας ότι «η Περιφέρεια και προσωπικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι στο πλευρό μας, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ως Δήμος στηρίζουμε ήδη 3.500 συμπολίτες μας δικαιούχους του ΤΕΒΑ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενώ έχουμε εντάξει και επιπλέον πολίτες που βρέθηκαν λόγω του κορονοϊού σε ανάγκη. Στο Δενδροπόταμο εκτός από τρόφιμα διανέμουμε και υλικά καθαριότητας, ενώ στο νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας με τα έτοιμα γεύματα εντάσσονται 232 δικαιούχοι του Δήμου, από το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’. Εκτός των δυο έτοιμων γευμάτων ημερησίως οι συμπολίτες μας θα λάβουν και κιβώτιο με τρόφιμα μακράς διάρκειας. Υπομονή για να κατοχυρώσουμε όσα κερδίσαμε μέχρι σήμερα ως κοινωνία».