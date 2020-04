Κοινωνία

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Βασίλης Δημάκης – Εκκλήσεις για τη μεταγωγή του

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει η μεταγωγή του κρατούμενου φοιτητή στις φυλακές Γρεβενών.

Απεργία δίψας ξεκίνησε την Δευτέρα ο κρατούμενος φοιτητής Βασίλης Δημάκης, ο οποίος μετήχθη το βράδυ της 16ης Απριλίου στα Γρεβενά, από τις φυλακές Κορυδαλλού. Λίγες ημέρες αργότερα (21 Απριλίου) είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, αντιδρώντας στην «εκδικητική» μεταγωγή του.

Όντας ποινικός κρατούμενος, συνέχισε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του και αποφοίτησε με 19,9 ως αριστούχος μαθητής. Έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και μάλιστα δεύτερος σε κατάταξη ανάμεσα σε όλους τους μαθητές των εσπερινών λυκείων της χώρας. Μεσολάβησε η εκπαιδευτική μεταγωγή του, όπως προβλέπει ο νόμος, από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας στον Κορυδαλλό, ώστε να ξεκινήσει τη φοίτησή του, την οποία και συνέχισε πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς.

Μετά από αιτήματά του, που είχαν απορριφθεί επανειλημμένα, προχώρησε σε απεργία πείνας και τελικά δίψας, προκειμένου να του επιτραπεί να παρακολουθεί με “βραχιολάκι” τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο. Ο Βασίλης Δημάκης είχε δικαιωθεί μετά από 31 ημέρες και μπόρεσε, με ειδικές εκπαιδευτικές άδειες, να παρακολουθεί τα μαθήματά του και πάλι με άριστες επιδόσεις.

Η αιφνιδιαστική μεταγωγή του, όμως, από τις φυλακές Κορυδαλλού σε εκείνες των Γρεβενών, καθιστά αδύνατη τη συνέχιση των σπουδών του με “βραχιολάκι”.

Στο πλευρό του βρίσκονται ήδη κόμματα, φορείς, οργανώσεις καθώς και καθηγητές του, που απευθύνουν εκκλήσεις προς τους αρμόδιους, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα και να μη διακινδυνεύσει περαιτέρω η ζωή του κρατούμενου φοιτητή.

Ο καθηγητής Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Τασσόπουλος, έγραψε στο Facebook: «Το δικαίωμα στη μόρφωση και στην Παιδεία είναι ούτως ή άλλως θεμελιώδες. Είναι όμως ιερό για όσους στρέφονται σε αυτό για να κερδίσουν τη χαμένη ζωή τους και να επανενταχθούν στην κοινωνία. Χρειάζεται να διαφυλάξουμε έναν πυρήνα ιδεαλισμού απέναντι στον αγώνα κάθε ανθρώπου».

Άμεση ανάκληση της μεταγωγής του Βασίλη Δημάκη ζητεί η ΕλΕΔΑ

Την άμεση ανάκληση της μεταγωγής του απεργού πείνας και δίψας, κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη ζητά η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) σε σχετική της ανακοίνωση.

Η ΕλΕΔΑ χαρακτηρίζει τη μεταγωγή του κρατούμενου φοιτητή από τις φυλακές Κορυδαλλού σε αυτές των Γρεβενών αυθαίρετη και απάνθρωπη», καθώς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα δεν καταλογίζεται στον κρατούμενο.

Η μεταγωγή του συνεπάγεται εν προκειμένω την αναγκαστική διακοπή της φοίτησής του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. «Τι είναι όμως πιο αποτελεσματικό μέσο για τον πραγματικό σωφρονισμό ενός κρατουμένου, αν όχι το δικαίωμα πρόσβασής του στην μόρφωση και η έμπρακτη άσκηση αυτού του δικαιώματος;», καταλήγει η ΕλΕΔΑ.

Φίλης: Τυχόν απώλεια της ζωής θα στοιχειώσει τον πολιτισμό μας αλλά και την εκπαίδευση

Στον απεργό πείνας Βασίλη Δημάκη, αναφέρεται με δήλωσή του ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης υποστηρίζοντας ότι «τυχόν απώλεια της ζωής του Βασίλη Δημάκη θα στοιχειώσει τον πολιτισμό μας αλλά και την εκπαίδευση».

Στην ανακοίνωσή του εξηγεί: «Η ζωή του απεργού πείνας κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δημάκη, ο οποίος από σήμερα (σ.σ. χθες) εισήλθε και σε απεργία δίψας κρέμεται από μια κλωστή. Ο κρατούμενος, διεκδικεί το δικαίωμά του στη μόρφωση που εκδικητικά και απάνθρωπα στερήθηκε, όταν μεταφέρθηκε από τη φυλακή του Κορυδαλλού σε εκείνη των Γρεβενών. Αποκοπτόμενος με τον τρόπο αυτό από το Πανεπιστήμιο που φοιτά και τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Η απόφαση αυτή έχει εξοργίσει κάθε ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση και δείχνει ότι η ανάρρηση της ΝΔ στην κυβέρνηση, ενθάρρυνε και έστειλε μήνυμα άγριου αυταρχισμού, βίας και καταστολής στους σκληρούς μηχανισμούς του κράτους, όπως είναι τα Συμβούλια Φυλακών».

Ο κ. Φίλης απευθύνει έκκληση στην Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, να παρέμβει και να ενώσει τη φωνή της με τους καθηγητές του Βασίλη Δημάκη. που απαιτούν την επιστροφή του στον Κορυδαλλό και στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς όπως υποστηρίζει «αυτό επιτάσσει το καθήκον της ως Υπουργός Παιδείας που έχει αρμοδιότητα για τη σωστή εκπαίδευση των κρατουμένων μαθητών και φοιτητών. Μια εκπαίδευση που κάθε χρόνο γνωρίζει μικρά θαύματα και αποδεικνύει ότι τα σχολεία στις φυλακές είναι αναπόσπαστο τμήμα της σωφρονιστικής πολιτικής».

Κλείνοντας σημειώνει ότι «Τυχόν απώλεια της ζωής του Βασίλη Δημάκη θα είναι ένα έγκλημα που θα στοιχειώσει το κράτος, την κοινωνία, τον πολιτισμό μας, αλλά και το χώρο της εκπαίδευσης. Ας κινητοποιηθούμε όλοι για τη σωτηρία της ζωής του».

Βούτσης: Όσα συμβαίνουν στον Βασίλη Δημάκη αναδεικνύουν μια εκδικητική αντίληψη

Παρέμβαση για τον απεργό πείνας και δίψας, κρατούμενο φοιτητή Βασίλη Δημάκη, μιλώντας στο ραδιόφωνο “Στο Κόκκινο 105,5” ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης. Συγκεκριμένα ο κ. Βούτσης επεσήμανε στην παρέμβασή του:

«Τα όσα έχουν συμβεί στην περίπτωση του Βασίλη Δημάκη μαρτυρούν μια ευθύτατα αντιδημοκρατική αντίληψη για το σωφρονισμό, η οποία είναι απολύτως αποκαλυπτική για τον τρόπο που σκέφτονται ορισμένοι παράγοντες είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Επειδή είναι ένα κορυφαίο ζήτημα και μιλάμε για απεργία πείνας και δίψας είναι φανερό πως η ευθύνη βαρύνει τους επικεφαλής των Υπουργείων και γενικότερα της Κυβερνητικής πολιτικής.

Άμεσα θα πρέπει η Κυβέρνηση να “στρίψει” την πολιτική της συνολικά και συλλογικά ως προς αυτό το ζήτημα, με αιχμή βεβαίως τη μεταφορά του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη στον Κορυδαλλό. Επίσης να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να επανενταχθεί με την πολύ σωστή και σοβαρή έννοια που ο ίδιος επέλεξε τόσο στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας όσο και στο πλαίσιο της κοινωνίας μας αφού περαιώσει την υποχρέωση που από την ποινή του έχει υποστεί.

Όσα συμβαίνουν στον Βασίλη Δημάκη αναδεικνύουν μια τιμωρητική, εκδικητική αντίληψη στη διαδικασία του διαλόγου. Μια αντίληψη που υπάρχει για την ίδια την ποιότητα του σωφρονιστικού μας συστήματος. Υπάρχει μια αντίληψη της “σιωπής” που στις φυλακές είναι και πιο εύκολο να επιβληθεί. Στην ουσία τιμωρείται το δικαίωμα που πρέπει να έχουν οι κρατούμενοι να αιτούνται και να διεκδικούν στοιχειώδεις κανόνες και εγγυήσεις για την ίδια τους τη ζωή.

Είναι φανερό ότι τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μία πρόσκαιρη, συγκυριακή ή ακόμα και πολυετή στέρηση της ελευθερίας τους, η πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως δεύτερης, τρίτης κατηγορίας περιθωριοποιημένους έξω από το δημόσιο διάλογο και τη δημόσια κριτική.

Σε αυτό το πεδίο, ωστόσο, κρίνεται η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία κρίνεται πάντοτε εκεί που είναι τα δύσκολα κι όχι με επιφανειακά και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Πολύ έγκαιρα, από το περασμένο Καλοκαίρι, προειδοποιήσαμε σε όλους τους τόνους ότι δεν νοείται να ανήκει στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη η σωφρονιστική πολιτική ενώ στην αρχή της πανδημίας τονίσαμε ότι χρειαζόταν μια ιδιαίτερη στρατηγική αποσυμφόρησης και λήψης μέτρων και εγγυήσεων γι’ αυτούς του χώρους. Προφανώς και τις δύο φορές σε “ώτα μη ακουόντων”».

Κίνημα Αλλαγής: Μετατροπή του Υπ. Προστασίας του Πολίτη σε “Υπουργείο παλαιάς Αστυνομίας”

Για μετατροπή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε “Υπουργείο παλαιάς Αστυνομίας” εν μέσω πανδημίας, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του o Tομέας Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής, Γραμματέας του οποίου είναι ο δικηγόρος Μαρίνος Σκανδάμης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γνώστης των ζητημάτων του σωφρονιστικού συστήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Τομέα Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής:

«Παρακολουθούμε με θλίψη εν μέσω πανδημίας την μετατροπή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ‘‘Υπουργείο παλαιάς Αστυνομίας’’.

Αρχικά η πολιτική του ηγεσία, με πλήρη ιδεοληπτική εμμονή, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε κάθε παρότρυνση διεθνούς και εθνικού φορέα για τα δικαιώματα, που ζητούσε την αποσυμφόρηση των φυλακών για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19. Εμμένει δηλαδή, στο να κρατά 11.296 κρατουμένους σε 10.055 θέσεις, γεγονός που τους εκθέτει διαρκώς στον κίνδυνο της πανδημίας, παίζοντας δηλαδή καθημερινά με τη ζωή τους.

Τώρα, άρχισε να στοχοποιεί και τους κρατουμένους που διεκδικούν συνθήκες προστασίας της υγείας στις φυλακές.

Η περίπτωση του Βασίλη Δημάκη, που είναι αριστούχος φοιτητής τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κρατικός υπότροφος λόγω της αριστείας του, έρχεται να προστεθεί στον αχαλίνωτο κατήφορο προσβολής δικαιωμάτων, που έχει επιλέξει για μοντέλο διαχείρισης των φυλακών η αστυνομικοποιημένη πολιτική ηγεσία του.

Ο φοιτητής-κρατούμενος, που κατά την επίσκεψη της αρμόδιας Γενικής Γραμματέως των φυλακών, συναντήθηκε μαζί της ως εκπρόσωπος των συγκρατουμένων του, φέρεται να τιμωρήθηκε από την ίδια με πειθαρχική μεταγωγή. Έτσι, στερήθηκε βάναυσα το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Από τη σκοπιά αυτή είναι εύλογη η ανησυχία πλήθους προσωπικοτήτων και φορέων, όπως η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που ζητά την ανάκληση της αυθαίρετης μεταγωγής.

Ταυτόχρονα σε συμβολικό επίπεδο, το μήνυμα της απόφασης του υπουργείου προς τους κρατουμένους της χώρας είναι, να βουβαθούν και να μην ενοχλούν την κυβέρνηση διεκδικώντας τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, διότι θα τιμωρηθούν. Ενώ, σε ατομικό επίπεδο, η ζωή του Δημάκη βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω της απεργίας πείνας και δίψας που ξεκίνησε.

Δεν υπάρχει πλέον πιο αυτονόητα ανθρώπινη ενέργεια για το Υπουργείο, από το να ανακαλέσει τώρα την εκδικητική απόφαση. Και να μην την καταστήσει αιτία κρατικού εγκλήματος».