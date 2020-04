Πολιτική

Τασούλας: κρατήσαμε τη Βουλή ανοιχτή, παρά τις αντίθετες προτάσεις

Η απάντηση του Προέδρου της Βουλής στις αιτιάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης για τον τρόπο λειτουργίας της. Τι αλλάζει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ.Κώστας Τασούλας μιλώντας στην Διάσκεψη των Προέδρων με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και πολιτικές αιτιάσεις που ακούσθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης για τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Βουλή έμεινε ανοιχτή καθ’ όλη τη μέχρι τώρα διάρκεια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, τήρησε με ευλάβεια τα μέτρα προστασίας για τα μέλη της και το προσωπικό της, νομοθέτησε και άσκησε κοινοβουλευτικό έλεγχο με βάση προβλεπόμενες διαδικασίες οργανωμένης συζήτησης.

Ταυτόχρονα με την εικόνα που εκπέμπει, λειτουργεί προσεκτικά, δίνοντας προς την κοινωνία το σωστό μήνυμα. Κρατήσαμε την Βουλή ανοιχτή και δεν ακούσαμε προτάσεις για κλείσιμό της.

Θυμίζω ότι στις 12/3/2020 όταν στην διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεδριάζει η Βουλή κατά τις διαδικασίες της οργανωμένης συζήτησης που προβλέπει ο κανονισμός της, με μικρότερο δηλαδή αριθμό βουλευτών, ακούσθηκαν εισηγήσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης να κλείσει η Βουλή για ένα χρονικό διάστημα, μάλιστα έγινε και επίκληση του άρθρου 40 παρ. 2 του Συντάγματος βάσει του οποίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διακόψει την λειτουργία της Βουλής για τριάντα ημέρες.

Όλα αυτά συζητήθηκαν τότε, καλόπιστα πιστεύω, και συμφωνήθηκε ομόφωνα ο σημερινός τρόπος λειτουργίας της. Η Βουλή λοιπόν στάθηκε όρθια και δημοκρατική και προφυλαγμένη όλο αυτό το διάστημα. Θα συνεχίσει τις εργασίες της με πλήρη διεξαγωγή του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 4/5 και σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των βουλευτών στο Νομοθετικό Έργο.

Γνώμονας της λειτουργίας της θα είναι το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της, η προστασία της υγείας των μελών της αλλά και των υπαλλήλων της, αλλά και η ύψιστη δημοκρατική ανάγκη για μια Βουλή που, ενώ λαμβάνει όλα τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης που ζητούνται από τους πολίτες, εξακολουθεί να λειτουργεί σεβόμενη τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.