Πολιτική

Μηταράκης: Καμία ανοχή σε εκδηλώσεις βίας στις δομές φιλοξενίας

Όσοι έρχονται στη χώρα μας είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ελληνική νομοθεσία, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, μετέβη, σήμερα, στη Σάμο, όπου και πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΚΥΤ του νησιού.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «κατά την άφιξη του στη δομή φιλοξενίας, ο κ. Μηταράκης συνομίλησε σε εποικοδομητικό κλίμα με κατοίκους της περιοχής. Κατόπιν, συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, κ. Πανουράκη, τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, κ. Στάντζο, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, κ. Λυμπέρη, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και φορείς του νησιού».

«Η κατάσταση στη Σάμο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η ανοικτή δομή στο Βαθύ πρέπει να κλείσει άμεσα, εντός της χρονιάς, και να μεταφερθούν οι διαμένοντες μετά από μία πολύ ουσιαστική αποσυμφόρηση, σε κλειστή ελεγχόμενη δομή στου Ζερβού. Ευχαριστώ το δημοτικό συμβούλιο της Ανατολικής Σάμου για την στήριξη του για αυτή τη προσπάθεια», ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, δεν είναι ανεκτά τέτοια έκτροπα. Έχουν γίνει 22 συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ, θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο ότι όσοι έρχονται στη χώρα μας και υποβάλλουν αίτημα ασύλου, είναι υποχρεωμένοι και από την Σύμβαση της Γενεύης να σέβονται την ελληνική νομοθεσία. Είμαστε χώρα, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Δεν δεχόμαστε εκδηλώσεις βίας στις δομές προσφύγων και μεταναστών, οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο και τις ζωές των διαμενόντων αλλά και των κατοίκων της Σάμου».

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη δοθεί οι σχετικές εντολές για άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζεται θετικά το αίτημα ενίσχυσης των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Σάμο.

Σχετικά με τα μέτρα αποσυμφόρησης στο νησί, ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι «παίρνουμε διαρκώς κόσμο, έχει γίνει ήδη μία ουσιαστική αποσυμφόρηση. Έχουν φύγει 2.000 άνθρωποι από την Σάμο από την αρχή της χρονιάς, συνεχίζουμε σε όλα τα νησιά κάθε μήνα να μειώνουμε τους διαμένοντες. Αυτό που παίζει καταλυτικό ρόλο είναι οι μηδενικές πλέον ροές στη χώρα, τον Απρίλιο του 2020, χάρη στις πολύ μεγάλες προσπάθειες των ανδρών και γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας».

Για την επέκταση της κλειστής δομής στη θέση Ζερβού, ο κ. Μηταράκης είπε πως τα έργα επέκτασης ξεκινούν άμεσα. «Ευελπιστούμε ότι τους επόμενους μήνες θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. Συγχρόνως θα κλείσει η ανοικτή δομή. Δεν θα λειτουργήσουν παράλληλα πέραν των 15-20 ημερών οι δύο δομές. Θεωρούμε ότι η μετακίνηση των δομών, εκτός αστικού ιστού και η μετατροπή τους από ανοικτές σε κλειστές και ελεγχόμενες , μαζί με μία ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών, θα βοηθήσει, ώστε μέσα στη χρονιά, να αλλάξουν οι συνθήκες που επικρατούν στα 5 νησιά του Αιγαίου», κατέληξε.