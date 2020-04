Αθλητικά

UEFA: τελεσίγραφο για την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων

Τι ζητάει η UEFA από διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Τι θα γίνει με Champions και Europa League.

Προθεσμία έως τις 25 Μαΐου έδωσε η UEFA στις ευρωπαϊκές λίγκες, προκειμένου να την ενημερώσουν για τα σχέδια που έχουν προκειμένου να ξεκινήσουν οι εγχώριες διοργανώσεις.

Το ποδόσφαιρο έχει διακοπεί σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα της «Γηραιάς Ηπείρου» εδώ κι αρκετό καιρό και κανένα από αυτά δεν έχει επαναρχίσει. Ωστόσο, η UEFA είναι υποχρεωμένη να σχεδιάσει τα πλάνα της για τα επερχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.

Με γράμμα του στις 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Τσεφέριν, ζητά από όλες τις διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων που έχουν ανασταλεί να παραδώσουν τη λίστα των ομάδων που έχουν προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το αργότερο έως τις 25 Μαΐου.

«Οι εθνικές ομοσπονδίες ή και οι λίγκες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με την UEFA έως τις 25 Μαΐου 2020 και να ενημερώσουν για τα πλάνα επανέναρξης των εγχώριων διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών αυτής» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

«Στην περίπτωση που μία εγχώρια διοργάνωση πρόκειται να τερματιστεί πρόωρα για νόμιμους λόγους, η UEFA απαιτεί από την εθνική ομοσπονδία της χώρας αυτής να εξηγήσει έως τις 25/05 τις ειδικές διαμορφωθείσες καταστάσεις που να δικαιολογούν τέτοιο πρόωρο τερματισμό και να επιλέξουν τις ομάδες για τις διοργανώσεις της UEFA της περιόδου 2020/2021 με βάση την κατάταξή τους στις εγχώριες διοργανώσεις της σεζόν 2019/2020» προσθέτει ο Τσεφέριν.

Η UEFA ξεκαθαρίζει ότι επιθυμεί από τις ομοσπονδίες-μέλη της να ολοκληρώσουν τις εγχώριες διοργανώσεις τους αντί να τις διακόψουν οριστικά. Επίσης ελπίζει ότι θα ολοκληρωθούν, τόσο το Champions, όσο και το Europa League της σεζόν 2019/2020.