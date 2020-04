Κοινωνία

Missing Alert για νεαρό με σοβαρά προβλήματα υγείας

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, γιατί είναι πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του.

Εξαφανίστηκε την Δευτέρα (27/4) από την περιοχή του Βύρωνα Αττικής, ο Βασίλης Αθανασόπουλος, 21 ετών.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, γιατί πιθανόν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Βασίλης Αθανασόπουλος έχει ύψος 1.80 μ., και βάρος 50 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, λευκό φούτερ, μαύρο μπουφάν με κόκκινες ρίγες και πράσινα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.