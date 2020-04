Οικονομία

Κορονοϊός: Σε αναστολή σύμβασης πάνω από 30 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη

Το ένα-πέμπτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις 5 μεγαλύτερες οικονομίες της “Γηραιάς Ηπείρου”..

Περισσότεροι από 30 εκατ. εργαζόμενοι στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, με τις κυβερνήσεις να καταβάλλουν μέρος των αποδοχών τους μέσω των ειδικών προγραμμάτων κρατικής ενίσχυσης, σχεδιασμένων ώστε να αποφευχθεί η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού. Ο εντυπωσιακός αριθμός των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης σε Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία -αντιπροσωπεύοντας το ένα-πέμπτο του συνολικού εργατικού δυναμικού αυτών των χωρών- είναι ενδεικτικός του σαρωτικού περάσματος του Covid-19 στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αναφέρουν οι «FT» σε δημοσίευμά τους.

Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης ευελπιστούν να πείσουν τους εργοδότες στη διατήρηση των εργαζομένων μέχρις ότου τελειώσει η κρίση, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναστείλουν προσωρινά τις συμβάσεις εργασίας ή να μειώσουν το ωράριο, ενώ μέρος των μισθολογικών αμοιβών καλύπτεται από το κράτος.

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχει υποβάλει αίτηση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης είναι υψηλότερος των 26 εκατ. Αμερικανών που έχουν αιτηθεί επιδόματος ανεργίας κατά τις πέντε εβδομάδες από την έναρξη του lockdown.

Το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης της απασχόλησς είναι από τα πιο δαπανηρά μεταξύ των μέτρων που έχουν ενεργοποιήσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και οικονομιών εν μέσω της κρίσης Covid-19. Τα προγράμματα χορήγησης έκτακτων επιδομάτων αναμένεται να κοστίσουν στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερα από 100 δισ. ευρώ συνολικά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των «FT».

Παρ' όλα αυτά, εκφράζονται ανησυχίες ότι σε ορισμένες χώρες, όπως Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ότι τα προγράμματα δεν θα διαρκέσουν αρκετά ώστε να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Εν τω μεταξύ, οι χαμηλόμισθοι σε χώρες όπως η Γερμανία, εκφράζουν φόβους ότι δεν τα βγάλουν πέρα με τα χρήματα που λαμβάνουν από την κυβέρνηση.

Έρευνα του Ινστιτούτου Μακροοικονομικών Ερευνών και Επιχειρηματικού Κύκλου(IMK) διαπιστώνει ότι το 40% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα μέσα σε ένα τρίμηνο από την ένταξη σε πρόγραμμα Kurzarbeit.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα χορήγησης εκτάκτου βοηθήματος βασίζονται στο γερμανικό μοντέλο Kurzarbeit, που θεωρείται ότι θωράκισε τη γερμανική οικονομία μπροστά σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας κατά την κρίση του 2008, στηρίζοντας τους μισθούς 1,5 εκατ. εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το μοντέλο Kurzarbeit μπορεί να μην αποδώσει αυτή τη φορά, καθώς η οικονομική συρρίκνωση είναι βαθύτερη και έχει πλήξει κυρίως μικρές επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα.