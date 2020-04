Πολιτική

Κορονοϊός - ΜΜΜ: συχνότερα δρομολόγια και αυστηροί κανόνες προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε το πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του κορονοϊού, που αφορούν στον τομέα ευθύνης του.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης, «είναι σαφές ότι η σταδιακή επάνοδος σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας απαιτεί τη σταδιακή επιστροφή των ΜΜΜ σε πλήρη λειτουργία.

Θα ήθελα ευθύς εξαρχής, τόσο εγώ, όσο και ο Υπουργός κ. Καραμανλής, να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία των συγκοινωνιών, όσο και για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, ιδιαίτερα σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και φάρμακα.

Τώρα, έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση, αυτή της σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα, η οποία θα πρέπει να γίνει με τους όρους υγειονομικής προστασίας που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί.

Πρόκειται για ένα δύσκολο στοίχημα η επιτυχία του οποίου θα κριθεί, όπως και στο προηγούμενο στάδιο, από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε αυτό, γιατί, ειδικά για τις αστικές και προαστιακές μετακινήσεις, κανένα ευρωπαϊκό σύστημα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα, σε προσωπικό και οχήματα, να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε να οριοθετείται, εκ των πραγμάτων, η ιατρικώς θεμιτή φυσική απόσταση των επιβατών».

Στη συνέχεια ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε ότι «το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση προχωρεί στην υιοθέτηση των παρακάτω κανόνων για την προστασία των εργαζόμενων και των επιβατών:

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό. Ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον.

Στην υιοθέτηση μέτρων ελεγχόμενης εισόδου στους σταθμούς, ώστε να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, η αναγκαία φυσική απόσταση.

Στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής του πλαισίου σταδιακής άρσης των περιορισμών.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας διαμορφώνονται ως εξής:

Στον Μετρό και τον Ηλεκτρικό σήμερα η συχνότητα των συρμών είναι στα 7,5 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και σχεδιάζουμε να κατέβει στα 6 λεπτά.

Στο Τραμ από τα 11 λεπτά στόχος είναι να φθάσουμε στα 8 λεπτά στις ώρες αιχμής.

Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από 550 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα θα ανέλθουμε το επόμενο διάστημα στα 1.000.

Οι συχνότητες αυτές θα βελτιωθούν σε δεύτερο στάδιο, σε συνάρτηση με την περαιτέρω άρση των περιορισμών.

Προκειμένου τα παραπάνω μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία:

-Στη δυνατότητα εξαίρεσης του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό των συγκοινωνιών.

-Στην αναστολή των διαδικασιών της κινητικότητας των εργαζομένων από τους Οργανισμούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε άλλον φορέα».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ολοκλήρωσε την τοποθέτηση του λέγοντας ότι «είναι αυτονόητο ότι οι εποπτευόμενοι φορείς θα συνεχίσουν τη συστηματική απολύμανση των χώρων των σταθμών, των καθισμάτων, του πατώματος και των χειρολαβών οχημάτων και των συρμών. Επίσης, θα προχωρήσουν στη σήμανση των σημείων αναμονής, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Η χρήση των ανελκυστήρων θα απαγορεύεται, με την εξαίρεση των Ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα».