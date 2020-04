Οικονομία

ΣΕΤΕ: Κοινό πρωτόκολλο υγείας για όλη την ευρωπαϊκή τουριστική αγορά

Επιστολή του ΣΕΤΕ προς την ΕΕ, από κοινού με τους Συνδέσμους Γερμανίας, Ιταλίας και Νορβηγίας.

Επιστολή στον επικεφαλής της νεοσύστατης επιτροπής τουρισμού της ΕΕ, Thierry Breton, καθώς επίσης και στον αντιπρόεδρο της ΕΕ, Μαργαρίτη Σχοινά, για άμεση στήριξη του τουρισμού, απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), από κοινού με τους ομολόγους του συνδέσμους τουριστικών επιχειρήσεων Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft - Γερμανία, Federturismo Confindustria - Ιταλία and Norwegian Tourism Partners - Νορβηγία.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο τουρισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, συνεισφέρει το 9,7% στο ΑΕΠ και την απασχόληση της Ευρωζώνης και ζητείται η υιοθέτηση ενιαίου πρωτοκόλλου υγείας για όλη την ευρωπαϊκή τουριστική αλυσίδα.

Όπως επισημαίνεται, προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των ταξιδιών στην Ευρώπη είναι η εκπόνηση ενός πρωτοκόλλου υγείας και ασφάλειας της ΕΕ για ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα, το οποίο θα τηρούν όλα τα κράτη μέλη. Η εναλλακτική λύση, δηλαδή, όπου κάθε χώρα αναπτύσσει τα δικά της πρωτόκολλα, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί από ορισμένα κράτη μέλη, θα οδηγήσει μόνο σε μια κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά και η αυξημένη αβεβαιότητα και θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στο άνοιγμα της αγοράς τουρισμού. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα μέτρα να είναι ομοιόμορφα, ρεαλιστικά και βιώσιμα, για να ξεκινήσει εκ νέου η τουριστική βιομηχανία εντός του 2020, με υγειονομικούς ελέγχους - σε ένα πρωτόκολλο της ΕΕ - στη χώρα προέλευσης για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών στα ταξίδια και τη μείωση της αβεβαιότητας για τους ταξιδιώτες, τονίζεται στην επιστολή.