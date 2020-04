Πολιτική

Μητσοτάκης: τα σχολεία θα λειτουργήσουν, αλλά με άλλους κανόνες

Πότε θα μπουν στα τάξεις οι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου. Τι θα γίνει με τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διάγγελμα του για τη σταδιακή άρση των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω κορονοϊού κι αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων, είπε ότι «στην Εκπαίδευση, τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσιο».

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, «τα σχολεία, όμως, θα λειτουργήσουν με άλλους κανόνες που θα περιορίσουν -όσο αυτό είναι εφικτό- τον συγχρωτισμό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα εξακολουθεί να υποστηρίζει παιδιά τα οποία, για ειδικούς λόγους, δεν πρέπει να έρθουν στη τάξη.

Δημοτικά και νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά. Ενδέχεται, επαναλαμβάνω ενδέχεται, να ανοίξουν την 1η Ιουνίου και μόνο αν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά».

Τέλος, ο Πρωθυπουργός έκλεισε λέγοντας πως «αύριο, η Υπουργός Παιδείας θα κάνει μια πιο αναλυτική ενημέρωση. Βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με την Επιτροπή Επιστημόνων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των μέτρων προστασίας των παιδιών μας αλλά και των εκπαιδευτικών».

