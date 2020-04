Κοινωνία

Κορονοϊός: Πότε ανοίγουν οι εκκλησίες

Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το άνοιγμα των Ιερών Ναών και το “ευχαριστώ” στην Ιεραρχία.

Από τις 4 Μαΐου, οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές για ατομική λατρεία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμά του για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Όπως τόνισε, από την Κυριακή 17 Μαΐου οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία και στις υπόλοιπες ακολουθίες. Πάντα όμως με αυστηρούς κανόνες που θα συμφωνηθούν με την Ιερά Σύνοδο και την επιστημονική κοινότητα.

