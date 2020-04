Πολιτική

Τα 5 “βήματα” των πολιτών μετά τις 4 Μαΐου

Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκη Σκέρτσο

Το σχέδιο της επόμενης μέρας δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα, είναι γέφυρα ασφάλειας, δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Γεμάτο αιρεσιμότητας το επόμενο δίμηνο, πρέπει να διατηρήσουμε ισορροπία, μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και τελικά το εμβόλιο, πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως:

– Για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε καλή υγεία.

– Πρέπει να πάρουμε το ρίσκο του προσεκτικού ανοίγματος της οικονομίας.

– Όπου εντοπίζεται η αύξηση του ρίσκου μετάδοσης, επανέρχονται μέτρα περιορισμού

– Ευλαβική τήρηση κανόνων προστασίας και υγιεινής γονείς

Οι ημερομηνίες για αποκλιμάκωση των μέτρων: 4, 11 και 18 Μαΐου ενώ αναστέλεται το μήνυμα στο 13033. Από τις 4/5 είναι υποχρεωτική η μάσκα στα ΜΜΕ και σε πολυσύχναστους κλειστούς χώρους, προοτείνεται η χρηση ΙΧ και αναστέλλεται το μέτρο του δακτυλίου, διαφοροποιούνται οι ώρες προσέλευσης των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προτείνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 70%, αναστολή σύμβασης για γονείς με μικρά παιδιά, ή άδεια ειδικού σκοπού ενω η τρίτη ηλικά πρέπει να τηρήσει ευλαβικα το "μένουμε στο σπίτι" ειδικά τον Μάιο.