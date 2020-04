Οικονομία

Κορονοϊός: σε 7 στάδια η επανεκκίνηση της Οικονομίας

Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Πότε θα ανοίξουν καφετέριες και εστιατόρια.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπθανασίου, αναφερόμενος στη σταδιακή άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί για τον κορονοϊό και την επιστροφή στην κανονικότητα, υπογράμμισε ότι θα γίνει σε 7 στάδια.

Αυτά θα είναι στις 4, 11 και 18 Μαΐου και σε 4 ημερομηνίες μέσα στον Ιούνιο

Στο πρώτο σταδιο, στις 4 Μαΐου, θα επανελειτουργήσει μέρος του λιανεμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Όπως για παράδειγμα, βιβλιοπωλεία, καταστήματα οπτικών και κομμωτήρια. Συνολικά θα γυρίσουν στις δουλειές τους περισσότεροι από 68.000 εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι. Η επιστροφή θα γίνει όμως με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα τήρησης αποστάσεων και ελαχίστων χώρων. Αυτό θα ισχύσει βέβαια και στα υπόλοιπα στάδια.

Στο δεύτερο στάδιο, στις 11 Μαΐου θα λειτουργήσουν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που δε θα ανοίξουν στις 4 Μαΐου. Επίσης θα ξεκινήσει και η διάθεση βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές.

Στο τρίτο στάδιο, στις 18 Μαΐου, θα ανοίξουν οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Στο τέταρτο στάδιο, 1η Ιουνίου, θα επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα και τα εστιατόρια και οι καφετέριες, αλλά μόνο σε ανοιχτούς χώρους.

Για τα υπόλοιπα τρία στάδια, δεν ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες που θα είναι όμως εντός του Ιουνίου.

Στο πέμπτο στάδιο, θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας.

Στο έκτο στάδιο, πάρκα αναψυχής, θεματικά πάρκα και παιδότοποι.

Στο έβδομο στάδιο, εστιατόρια και καφετέριες και σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.